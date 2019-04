Egy hét alatt kétszer ütötték el a motorozó Szabó Győzőt

Az elmúlt napokban kétszer ütközött a BMW F 650 GS típusú túraendurójával Szabó Győző, aki szerint félelemmel nem lehet motorozni, figyelmetlenül pedig nem érdemes. A színész tizennégy éves kora óta rója az utakat két keréken, és bármennyire is tapasztalt motorosnak számít, az életveszélyes helyzeteket még ő sem tudja mindig elkerülni - írta a BorsOnline.



– Minden motorosnak tisztában kell lennie azzal, hogy az életét kockáztatja, ha felül egy többszáz köbcentis járgányra, de odafigyeléssel, és a szabályok betartásával mindennemű baleset elkerülhető lenne

– kezdi a Borsnak a színész, aki katasztrofálisnak tartja az autósok és motorosok közötti kapcsolatot. Úgy tapasztalja, egyre rosszabb a helyzet: az autósok képtelenek a motorosokra figyelni, minden szabályt megszegnek, áthajtanak a piroson, leszorítják a motorosokat az útról, és sávváltáskor sem indexelnek.



- A legutóbbi balesetem is ennek köszönhető - mondta a lapnak a színész.

– Körülbelül két héttel ezelőtt egy barom nem használta az irányjelzőjét, amikor átjött az én sávomba, és nekem csapódott. Én felborultam a motorral, az egész jobb oldalamat lehúztam, a térdem, a bokám és a könyököm is vérzett. Egy fiatal pár ült az autóban, azonnal kiszálltak, hogy segítsenek, de őket jobban sokkolta a baleset, mint engem. Nem tettem feljelentést, mert előfordul az ilyen, de azért szóltam nekik, hogy legközelebb jobban figyeljenek, mert nagyobb baj is lehetett volna - idézte fel Szabó Győző, hozzátéve: pár nappal később egy másik autós húzott be elé, és szorította le az útról. A padkának ütközött és elesett, de a sofőr szó nélkül tovább hajtott.



– Indíthatnék háborút az autósok ellen, de inkább csak arra kérek minden sofőrt, hogy figyeljenek a motorosokra is, és ne éljenek vissza azzal, hogy nagyobbak, adott esetben erősebbek és védettebbek, mert az utak nem csak nekik épülnek! Túlzás nélkül egy nap 4-szer, 5-ször meghalhatnék az úton, mert annyi figyelmetlen autós van. Csak magamnak köszönhető, hogy még életben vagyok, bár volt, amikor majdnem ottmaradtam az úton

– taglalja a színész, akit 2005-ben mentővel kellett kórházba szállítani, olyan súlyosan megsérült egy karambol során. Néhány évvel később, 2013-ban pedig a bordáját törte egy hármas ütközésben.

– Körülbelül hat balesetem volt, de az a kettő volt a legkomolyabb. Az egyik az én hibámból történt, a többi öt azonban az autósok számlájára írható, viszont ez sem tántorít el a motorozástól. Ez az életem, sosem fogok leszállni róla – mondja a színész, akinek már­ciusban született meg a harmadik gyermeke.

– Nyilván senki nem szereti, ha valamelyik hozzátartozója, párja, apja, anyja, testvére motorozik, de most mit tudok tenni. Tizennégy éves korom óta két keréken élem az életemet, úgyhogy mindig vissza fogok ülni rá. Mert mindig, minden igazi motorosnak vissza kell ülni!