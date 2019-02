Egymillió dollárt ajánlottak a pápának, ha 40 napig vegán lesz

A pápának szóló ajánlat egy nemzetközi kampány része, amelyet számos híresség, köztük Paul McCartney is támogat. A kampányolók arra hívják fel a figyelmet, hogy az állattenyésztésnek nagyobb hatása van a globális felmelegedésre, mint a teljes globális közlekedés okozta karbonemissziónak, emellett az állattenyésztés vezető oka az erdőirtásnak és a biodiverzitás csökkenésének. A kampány a farmokon tartott állatok szenvedéseire is hivatkozik.Az összeget a Blue Horizon Nemzetközi Alapítvány, egy amerikai nonprofit szervezet ajánlotta fel. Elgondolásuk szerint, ha a pápa elfogadja, és hat hétre vegán lesz, az összes katolikus követheti példáját, aminek akkora hatása lenne, mintha a Fülöp-szigetek egy évig nem bocsátana ki üvegházhatású gázokat.A pápának szóló petíciót a környezetvédelemért kampányoló 12 éves Genesis Butler levele kísérte, amelyet 15 ország újságjai vettek át. A levél felhívta a pápa figyelmét: nagy pazarlás, hogy az állatokat olyan gabonával etetik, amely emberi fogyasztásra is alkalmas.