Elmarad a Woodstock 50 fesztivál ? Sajnos nagyon úgy fest

A Woodstock 50 fesztivált az ötven évvel ezelőtt a New York állambeli Bethelben megrendezett híres woodstocki fesztivál évfordulójára tervezik. A szervezők eredetileg 150 ezer fős közönséggel számoltak, ám a bíróságra benyújtott dokumentumokból kiderült, hogy a kiválasztott helyszín nem bír el 65 ezer embernél többet. Sem az infrastruktúra, sem más feltételek nem megfelelőek.



A szervezők ragaszkodnak az eredeti elképzeléseikhez. Száz nap múlva, augusztus 16. és 18. között meg akarják rendezni a fesztivált a New York állambeli Watkins Glen International autóversenypályán. Az 50 évvel ezelőtti poptörténeti jelentőségű fesztiválra emlékező rendezvényre számos világsztár fellépőt hívtak meg.



"Ikonikus és történelmi eseményt szervezünk, amely az 1969-es koncert témája, a béke és a zene előtt tiszteleg" - jelentette ki Gregory Peck, a fesztivál egyik szervezője.



A rendezvény korábbi fő befektetője, az Amplifi Live azonban április 29-én lefújta az eseményt arra hivatkozva, hogy az előkészületek megakadtak, továbbá a szervezők nem tudják garantálni a közönség és a fellépők egészségét és biztonságát.



A fesztivál szervezői ezért a múlt héten beperelték a visszalépett finanszírozó partnert, és hangsúlyozták, hogy az Amplifi egyedül nem fújhatja le a show-t. Szabotázzsal és a közönség elijesztésével vádolták meg a céget és tiltakoztak az ellen, hogy az Amplifi visszahívta a fesztivál 49 millió dolláros (14 milliárd forintos) költségvetéséből azt a 18 millió dollárt (5,2 milliárd forintot) a fesztivál bankszámlájáról, ami még megmaradt.



A finanszírozó partner bírósági beadványában ugyanakkor azt állította, hogy a szervezők "alkalmatlanok" a rendezvény megvalósítására.



Peck hangsúlyozta, hogy a rendezvénynek egy új produkciós cég bevonása és más kiadások miatt szüksége van a hiányzó 18 millió dollárra, ezért visszakövetelik a pénzt. Továbbá azt is el akarják érni, hogy a bíróság tiltsa meg az Amplifi Live-nak, hogy a médiával és a fellépőkkel tárgyaljon. A szervező hozzáfűzte, hogy újabb lehetséges finanszírozó partnerekkel is tárgyalnak, de egyelőre nem nevezte meg őket.



A Woodstock 50 fesztiválra több mint 80 fellépő művészt hívtak meg, köztük Jay-Z, John Fogertyt és Miley Cyrust. A jegyeket április 22-étől akarták árulni, de ezt egyelőre elhalasztották.



A fél évszázada lezajlott woodstocki fesztivál eredeti helyszínén, amelyet most egy művészeti központ üzemeltet, a jeles évforduló alkalmából augusztus 16. és 18. között saját megemlékezést tartanak, amelyen mások mellett Ringo Starr, Santana és Fogerty is szerepel.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)