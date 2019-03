Először járt a Lánchídon a legifjabb Széchenyi

A kis Liliána csak nyolc hónapos. Széchenyi Krisztián és felesége, Petra büszkén mutatta meg a picit a Borsnak. Szeretnék, ha mindent megtudna a család történetéről. Fotó: Bors/Bánkúti Sándor

Semmi nem maradt a családi vagyonból

Gróf Széchenyi Istvánt (1791–1860) a modern Magyarország egyik megteremtőjeként, a mai napig a legnagyobb magyarként emlegetik. A Nemzeti Kaszinó és a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, a Lánchíd megálmodója, a lóversenyzés meghonosítója. Kiemelkedő művei a Hitel, a Világ és a Stádium. Nagycenken volt a Széchenyi család birtoka, ám 1950-ben államosították.

Büszkén mesél majd kislányának Széchenyi Krisztián méltán híres családjáról. A 36 éves fiatalember a Széchenyi-dinasztia egyik legfiatalabb tagja, egyenesági leszármazottja Széchenyi István gróf testvérének, Pálnak. Ez pedig nagy felelősséggel jár, mindennapjait is ebben a szellemben éli, noha a gróf előtagot nem használja.– Nagyon büszke vagyok a családomra és a felmenőimre. Egész életemben próbáltam úgy élni, hogy ne hozzak szégyent a nevemre – kezdi a Borsnak Krisztián, aki büszke apuka, a család legfiatalabb tagja már nyolc hónapos.Mint a Borsnak elárulja, ha bemutatkozik, az emberek nem néznek rá furcsán, nem kapják fel a fejüket, nem is feltételezik, hogy a gróf történelmi családjának leszármazottja. Sokan hiszik ugyanis, hogy Magyarországon már nem élnek Széchenyiek. De ez nem így van.– Szívesen mutatnék a hozzátartozóimnak is régi ereklyéket, de sajnos 1950-ben államosították a családi vagyont, mindent elkoboztak. Akkoriban államellenségnek számított, ha valaki nemesi névvel rendelkezett, és egyáltalán nem tölthettek be fontosabb állásokat sem – magyarázza Krisztián.– Az egyetlen negatívum a nevem miatt az, hogy míg más emberek örökölnek felmenőik után, én semmit nem kaptam. Nem anyagi javakra gondolok, csak a családom rengeteg dolgot tett a hazánkért és jó lenne látni, érezni belőle valamit – teszi hozzá Krisztián.Édesapja, aki vendéglátósként dolgozott, kapott egy darabka földet kárpótlásul a szenvedéseikért. Magyarországon körülbelül egy-két Széchenyi család él ma, a többiek külföldre menekül­tek.Krisztián, mint mondja, nem pa­naszkodik, sikeres a munkájában és gyönyörű családjával boldogságban él. Zánkán nőtt fel, és gyerekkora óta néptáncot tanult, azóta is mindene a tánc.Egy szerencsés véletlen folytán került a fővárosba, ahol elvégezte a Táncművészeti Egyetem néptánc szakát. Jelenleg is aktívan a színpadon éli mindennapjait a Varidance Társulat alapító tagjaként. Emellett elvégezte a fitneszakadémia testépítő szakát és dinamikus jógaoktató is, most pedig közös házukat tervezik feleségével.A Bors a Széchenyi Lánchídon találkozott a családdal. A nyolc hónapos Liliána először járt a világhírű dunai átkelőn. Ebből is látszik, Krisztián fontosnak tartja, hogy kislánya minél előbb megismerje a Széchenyiek történetét és mindazt, amit Magyarországért tettek.– Fontosnak tartom, hogy egé­szen korán, még mielőtt az iskolában tanulna róla, megtudjon mindent a családunk történetéről – mondta a Borsnak a történelmi helyszínen a büszke apa.