Ezek Tóth Gabi jövőbeli tervei

Kirobbanó formában van Tóth Gabi , aki az utóbbi időben tizenegy kilogrammtól szabadult meg. Az énekesnő mindig is egy igazi energiabomba volt, most azonban egy minden eddiginél mozgalmasabb év elé néz.Dolgozom rajta, hogy még több dalom legyen az idei évben. Négy-öt dallal szeretnék kijönni, ezek már készülőfélben vannak, hamarosan bevonulok stúdiózniárulta el a 95.8 Sláger FM-en Tóth Gabi, aki év végén íróként is szeretne bemutatkozni.Év végére egy nagyobb dobással készülök, olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy saját könyvet adhatok ki. Ez óriási megtiszteltetés. Az elmúlt 15 évben már történt annyi minden, hogy azt szívesen összefoglalom egy könyv keretén belülmondta az énekesnő, akinek a társadalmi szerepvállalás mellett a családalapítás is a jövőbeli céljai között szerepel.Szerintem egy nőben mindig ott van, hogy családot szeretne alapítani. Főleg, ha egy harmonikus párkapcsolatban van az ember és ebben a korban. Gábornak és nekem is az a legfőbb célunk, hogy családot alapíthassunk. Nagyon szívesen vállalnánk gyermeket, de nem "időzítjük" be. Hiszek abban, hogy a gyermek vagy gyermekek, akkor fognak megszületni, amikor annak meg kell történnie. Egy ember életében ez a beteljesedés, ha valaki tovább viheti a vonásait, a tehetségét. Ez a legnagyobb cél, a családárulta el a Sláger Témában Tóth Gabi.