Hatalmasat ütközött a műsorvezető és a magyar modell - fotók

Elképesztően jól és rutinosan vezet Horváth Cintia, akinek több, mint tíz éve van jogosítványa. A modell mindenkit arra int, vezessen körültekintően és mindig kösse be a biztonsági övet. „Volt egy balesetem, természetesen be voltam kötve így nem történt nagyobb bajom. Kinyílt a légszák, bár kicsit megvágta a karomat az üveg, mert kitört az ablak, de nem lett komolyabb bajom, a biztonsági öv megvédett. Az autó viszont totálkár lett" – mondta a modell az RTL Klubon látható Édesítőben a műsorvezetőnek, Molnár Andinak, akinek hasonló ütközésben volt része. „Nekem is van egy hasonló „élményem", mindössze két hónapos volt a jogsim, amikor balesetem volt. Be voltam kötve, szerencsére nem lett semmi bajom. Bár az autóból fejjel lefelé másztam ki, csodával határos módon egy karcolás nélkül" – árulta el a műsorvezető, aki Horváth Cintiával közösen próbálta ki az ütközés-szimulátort. „Rettentően féltem, ami szerintem látszott is. Minden kiül az arcomra, bár Andi azt mondta végig mosolyogtam, de csak azért, mert így próbáltam elűzni a félelmet" – mondta a modell.