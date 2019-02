Hétmilliót ér Jónás legója - Négyéves korában kezdte a gyűjtést a szegedi egyetemista

A legkülönfélébb témákban vártak terveket új Lego-készletekre, és több mint 400 pályamű érkezett be. Ezek közül azokat kezdik el gyártani is, amik két hét alatt elérik a minimálisan elvárt megrendelésszámot. Nos, Jónáséhoz erre elég volt egyetlen nap, így négydobozos készletét 2500 darabos, limitált szériában piacra dobják.



– Négyéves koromban kaptam az első legókat, és most 50 ezer darabos a kockakollekcióm – fedte fel a Borsnak a 19 éves, vajdasági magyar fiatalember, aki jelenleg szegedi egyetemista.



– Egy készlet ára száz dollár, vagyis körülbelül 28 ezer forint lesz, aminek tíz százalékát kapja a sikeres tervező, de nekem fontosabb az elismerés. A terveket két hétig tartott virtuá­lisan megépíteni egy digitális tervezőprogrammal a jelenleg gyártott Lego-elemekből. További két hétig tartott a tervekről elkészíteni a videót. Tizenkét–tizenhárom éves koromban a barátaim egy kicsit furának tartottak, de most már inkább csodálnak – ismerte el Jónás.