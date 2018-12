Kendrick Lamar és Drake kapta a legtöbb jelölést a Grammy-díjra: nyolc, illetve hét kategóriában van esélyük az elismerésre.



Lamar jelölt többek között a legjobb album, a legjobb felvétel és az év dala kategóriában - közölték a szervezők pénteken.



Drake hét díjra, Boi-1Da producer és Brandi Carlile énekesnő pedig 6-6 díjra esélyes. Cardi B, Lady Gaga, a H.E.R., Maren Morris és Childish Gambino öt-öt kategóriában jelölt.



A Grammy-díj a világ egyik legfontosabb zenei elismerése. A jelöltekről és a díjazottakról az Amerikai Lemezakadémia 13 ezer tagja dönt, 84 kategóriában adják át a díjat. Idén a fontosabb kategóriákban - legjobb felvétel, az év albuma és az év dala, a legjobb felfedezett - ötről nyolcra emelték a jelöltek számát.



Ez annak következménye, hogy a tavalyi Grammy-díjátadót követően heves kritikák érték a lemezakadémiát, a négy fő kategóriában ugyanis alulreprezentáltak voltak a női előadók. Bruno Mars hat Grammy-díjat is bezsebelt különböző kategóriákban 24K Magic című albumáért és a 86 kategóriában csupán 17 női zenészt díjaztak. Ráadásul Neil Portnow, az akadémia elnöke azt merte mondani, hogy a nőknek emelniük kell a színvonalat, ha előre akarnak haladni a zeneiparban.



Akkor a zeneakadémia testületet hozott létre annak feltárására, mi az oka a nemek egyenlőtlenségének, a nőkkel szembeni előítéletnek a zeneiparban.



Idén így már a nyolc új felfedezett között hat nő szerepel: H.E.R., Chloe x Halle, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha és Jorja Smith.



A 2019-es Grammy-díj jelöltjeinek listáját már szerdán be kellett volna jelenteni, Georg H. Bush egykori amerikai elnök búcsúztatója miatt azonban elhalasztották. A díjakat február 10-én adják át Los Angelesben.