Magyar fejlesztésű chatbot adja el az LG tévéit

Az elektronikai üzletekben szinte végeláthatatlan a tévékészülékek kínálata, a vásárlónak pedig nem csak az árról, a dizájnról és a méretről kell döntenie: nem mindegy ugyanis, hogy milyen okostévés platformot, milyen felbontást és milyen paneltípust választunk. Az átlagos vásárló könnyen elveszhet az információk rengetegében - éppen ezért alkotta meg az LG hazai képviselete a cég digitális promóterét, Chat Botondot.Az LG teljes mértékben hazai fejlesztésű online segédje, Chat Botond a vásárlók egyéni igényei alapján segít megtalálni a megfelelő tévékészüléket. Az interaktív, automatizált chatbot egy elektronikai szaküzletben dolgozó vásárlási tanácsadóhoz, azaz promóterhez hasonlóan kommunikál az érdeklődőkkel: öt különböző kérdést tesz fel, melynek nyomán a vásárló számára legideálisabb készülékekre szűkíti le a javaslatok listáját. A „digitális promóter" nem csak felteszi a kérdéseket, hanem meg is magyarázza, miért fontos egy adott technikai részlet a felhasználó számára, ezzel edukálva a potenciális vásárlókat a televíziós technológiákról.Ha a felhasználó tanácstalan lenne, a kérdés mellett szereplő információ ikonra kattintva megtudhatja, mit érdemes átgondolnia a válaszadáshoz.A nemrégiben bemutatott digitális promótert három és fél hónap alatt több mint 20 000 magyar használta, ami naponta átlagosan 260 vásárlói érdeklődést jelent. A felhasználók kifejezetten hasznosnak tartják az online segédet: a maximális 5 pontból átlagosan 4,2-es értékelést adtak a szolgáltatásnak.az LG különféle termékoldalain böngészve az adott termékhez kapcsolódó aktuális leértékeléseket is megmutatja. A chatablakra kattintva a felhasználó egyből az akciót kínáló üzlet webshopjában találhatja magát, így a javasolt terméket biztonságos forrásból, a gyártó hivatalos partnereitől, a lehető legolcsóbban vásárolhatja meg. A digitális promóter a készülékhez kapcsolódó újságírói és videoteszteket is megmutatja, így az érdeklődő egyből tájékozódhat a termék tulajdonságairól.A felhasználók anonim módon, az adatvédelmi előírások betartásával összegyűjtött és kiértékelt válaszai természetesen a hazai képviselet értékesítési tevékenységéhez is segítséget nyújtanak: a cég e válaszok alapján képes felmérni a magyar vásárlók igényeit, így optimalizálhatja értékesítési folyamatait. A chatbot elindítását követő két hónapban - a Black Friday és a karácsony időszakában - az LG 50 százalékkal növelte az eladásokat az UHD és az OLED termékkategóriákban is 2017 azonos időszakához képest. A teljes mértékben lokálisan fejlesztett chatbotot a későbbiekben az LG további leányvállalatai is adaptálhatják.