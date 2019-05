Mindannyiunk kálváriájáról mesél a Name Project

A Viszem magammal egy igazán cselekményes klip, amely hétköznapi történetet mesél el. Olyan küzdelmekről, amelyeket mindenki megvívott már egyszer vagy többször az élete során.Mégsem olcsó közhelyeket pufogtatnak a srácok, hanem olyan önismereti útra hívnak mindenkit, ami hihető és tanulságos. S hogyan pattant ki az dalszöveg és a klip ötlete Illés Zoltán énekes és dalszerző fejéből? Arról már az érintett mesélt:– Minden ember életében eljön az időszak, amikor felteszi önmaga felé a saját "miértjeit". A dal felidézi életemnek azt a részét, amikor ez velem is megtörtént, hasonlóképpen, ahogy a történetben játszódik, olyan formában, mintha álmot látnánk az álomban. Főhősünk a kisfilmben kénytelen szembenézni a zaklatott múltjával, amely az éjszakákon sem hagyják nyugodni: újra és újra átéli azokat, miközben halad egyre előre az önmegvalósítás útján. Rossz munkahelyi légkör, rossz párkapcsolat, helykeresés... Csupa-csupa mindenkit érintő megoldásra váró szituáció, s a nagy kérdés: az újrakezdés reményében képesek vagyunk kilépni a nem élhető szerepből?! A klipből persze ez is kiderül, amelyet csakúgy mint az Útont Egri Richárddal forgattak le a Name Projectes fiúk.– Leültünk Egri Richárddal, a klip rendezőjével és operatőrével, megmutattam a dalt és csak jöttek a gondolatok! – folytatta Illés Zoli. – A dal szövegvilágából adódott, hogy egy ember kálváriájából kivezető utat kell elmesélnünk, három percbe sűrítve... Nem kellett messze mennünk, hogy olyan helyszíneket találjunk ahol visszaadhatjuk a történetet. Gyönyörű városunk van, minden megtalálható itt ami az álmaink megvalósításához kell.A Name Project azért két külső helyszínt is választott: az egyik Dunakiliti, ahol egy hotel bowling pályáján forgattak, illetve a bécsi Prater, ami segített a képi világot még gazdagabbá tenni. Az iroda és a koncert helyszín pedig tényleg valóságosak, csak kölcsönvették őket a fiúk.– Izgalmas és egyben fárasztó egy ilyen forgatás, de minden amiből maradandót alkothatunk feledteti a nehezebb részét, és csak a jó érzés marad. Szükség volt statisztákra a koncert képek, illetve a pub helyszínén, s örülünk, hogy mindenki jókedvűen vállalta a szereplést. A szerelmespárt Dukai Anett és Szedeli Csaba alakította, úgy gondolom élvezték a szerepet. Remélem mindenkinek átjön az üzenet, s úgy fogják szeretni ezt a dalt és klipet, ahogy mi magunk is szeretjük! – zárta a Name Project frontembere.