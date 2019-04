Napi cukiság: kenguru bébi született a debreceni állatkertben - fotók

Bennett-kenguru született a debreceni állatkertben, a kenguru bébit sajtótájékoztatón mutatta be szerdán az intézmény vezetője.Nagy Gergely Sándor elmondta: a mindössze egy hónapnyi vemhességet követően világra jött Bennett-bébi születése után rögtön anyja erszényébe mászott.Mára már ki is dugta a fejét és érdeklődően kukucskál édesanyja óvó erszényéből, az újszülött nemét még nem lehet tudni.A kis erszénylakó a biztonságot nyújtó menedéket bő egy hónap múlva hagyja el először, de még további kilenc hónapig anyja erszényének gondoskodását élvezheti - magyarázta az igazgató.Hozzátette: az eredetileg Tasmánia egész területén és Ausztrália délkeleti partsávján, a partoktól a hegyi erdőkig élő Bennett-kenguru szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) kihalással fenyegetett fajok vörös listáján.A Nagyerdő oltalmazó fái alatt szépen gyarapodó erszénylakót már az érdeklődő látogatók is megcsodálhatják a debreceni állatkert Ausztrália ösvényén - jelezte Nagy Gergely Sándor.