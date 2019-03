Rossz vége lett a vadászatnak: így ölt meg egy csapat csirke egy rókát

Valószínűleg egy csapat csirke végzett a területükre betolakodó rókával egy északkelet-franciaországi mezőgazdasági iskola baromfifarmján.



A fiatal ragadozó alkonyatkor surranhatott be a múlt héten a Le Gros Chene középiskolához tartozó tyúkólba, amelynek ajtaja automatikusan bezáródott naplementekor, foglyul ejtve az állatot.



A bretagne-i iskola diákjai másnap reggel fedezték fel a róka tetemét, amikor benéztek a csirkékhez - írta a The Guardian online kiadása.



"Az egyik sarokban találtunk rá az elpusztult állatra" - mondta Pascal Daniel, az intézmény munkatársa, hozzátéve, hogy a szárnyasokat valószínűleg a csapatszellem hajtotta és csőrükkel támadtak neki a rókának.



Daniel szerint utoljára több mint egy éve fordult elő, hogy róka mászott be az egyik tyúkketrecbe, akkor a szárnyasok jártak pórul.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)