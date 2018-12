TOP 7 trükk, aminek gyakran bedőlünk a boltokban

7. Csali árazás



A mozikban azt tapasztalhatjuk, hogy kicsi, közepes és nagy kiszerelésű üdítőket vagy nassolni valókat is árulnak. A köztük lévő árkülönbséget azonban szándékosan kicsire szabják, így inkább megvesszük a nagyobbat, pedig valójában egyáltalán nem akartunk annyit fogyasztani belőle.



6. A legdrágább fogás



Sok étterem az étlapjaira szándékosan elhelyez egy rettentően drága ételt. Ezzel elérik, hogy az amúgy több ezer forintos fogások árát se tartsuk soknak, hiszen a kiugró árúhoz hasonlítjuk, és így könnyebb szívvel fizetünk többet.



5. Elúszó lehetőség

Mindannyian hajlamosak vagyunk rá­harapni azokra az ajánlatokra, amelyekkel kapcsolatban egy bizonyos időhatárt (egy napot vagy sokszor csak néhány órát) szabnak meg a boltok. Ezek a most vagy soha ajánlatok elérik, hogy akkor is vásárolunk, ha alapvetően nem is terveztük.



4. Szupermarketek labirintusa

A boltok az árukészleteiket szándékosan úgy rendezik el, hogy biztosan végigjárjuk az egészet, mire a kasszához érünk. Hiába akarunk csak egy kiló kenyeret és némi szalámit venni, ezeket biztosan hátul fogjuk találni, hogy közben a műszaki és a ruhaosztályon is kénytelenek legyünk átverekedni magunkat – közben pedig garantált, hogy valami miatt elcsábulunk.



3. Áremelés akció előtt

Az órási, 70–80 százalékos akciókat érdemes fenntartásokkal kezelni. Az üzletek ugyanis a nagy leárazás előtt pár héttel felemelik egyes termékek árát, és ebből számolják a csábító akciókat.

Így mondjuk egy óriási tévéhez valójában körülbelül csak 20 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá.



2. Egyet fizet, kettőt kap

Ruháknál, cipőknél és parfümöknél találkozhatunk elsősorban az egyet fizet, kettőt kap akciókkal. Az áruházak emellett olyan trükkökkel is csábítanak, hogy a második terméket féláron adják, vagy éppen az olcsóbb terméket ingyen szerezhetjük meg. Ez pedig remekül működik, hiszen akkor is kihasználjuk, ha nincs is rá szükségünk.