Tóth Andi: le akart szúrni az őrült rajongóm

Sokan irigylik a sztárok életét, pedig az néha korántsem olyan csillogó és idilli, mint ahogy azt elképzeljük. Rajongóik között ugyanis szinte mindegyiküknek akad eszelős, aki kellemetlen perceket, órákat, de akár éveket is okozhat.Tóth Andi először anak elevenítette fel azt a hátborzongató esetet, ami kísértetiesen hasonlít Pásztor Anna nemrégiben történt kálváriájához, amikor is egy rajongója cipőbe rejtett késsel akarta megölni. Az X-Faktor után egy évvel Andi arra lett figyelmes, hogy a rajongói le­velek között rendre feltűnik ugyanaz a név és arc. A középkorú férfi mindennap írogatott neki a közösségi oldalon. Majd az írogatás egyik napról a másikra fenyegetőzésbe csapott át, miután kiderült, hogy az énekesnő egy zenész kollégájával al­kot egy párt.– Megírta, hogy a következő héten az ő lakhelyén koncertezem, és ő ott fog állni a tömegben, és le fog szúrni. Nagyon ijesztő volt – kezdett bele a vérfagyasztó sztoriba Andi, akinek kérésére a rendezők azonnal megnövelték a biztonsági őrök számát, de az énekesnő így is nagyon megijedt.– Tényleg ott volt a nézőtéren. Kiszúrtam, és farkasszemet néztem vele a színpadról. A vér is megfagyott bennem, de erőt vettem magamon, és csak annyit jeleztem a stábnak, hogy ma nem kerülnék közel a közönséghez.A történet itt még nem ért véget, Andit ugyanis a fellépés után is megtalálta az őrült zaklató, és horrorfilmbe illő jelenettel folytatódott a szörnyű találkozás.– Az öltözőm egy hosszú folyosóról nyílt, a színpad mellett, és oda igyekeztem, amikor megláttam, hogy az átjáró végében áll. Rémisz­tő jelenet volt. Azonnal szóltam, hogy vigyék el, körbevettek az őrök, és a sofőröm, így nem történt baj – folytatta a sztorit a fiatal lány, akinek ezután még évekig írogatott a férfi.– Szerintem segített, hogy lenyugtattam magam, és azt mantráztam, úgysem lesz baj. De azóta sem tudom, vajon tényleg volt-e a nála kés. Blokkoltam őt mindenhol, de valahogy megtalálta egy régi e-mail címem, és még egy éven át, mindennap küldött egy verset. Teljesen értelmetlen, hidegrázós, beteg hangulatú verseket, majd eltűnt – ért a hátborzongató történet végére Andi, aki szerencsésnek érzi magát, hogy minden baj nélkül megúszta az idegen beteges kötődését.