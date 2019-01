Tóth Vera készen áll az anyaságra

Tizenöt éve már, hogy az akkor jelentős túlsúllyal küzdő Tóth Vera megnyerte a Megasztárt, azóta pedig karrierje csak felfelé ível. Az elmúlt években rengeteget fogyott, beköltözött új otthonába és nemrég a nagy Ő-t is megtalálta. Vera a Joshi, a legjobb barát című műsorban mesélt érzéseiről - írja a Bors – Van egy gomb az emberben, ami lángolni kezd, ha rátalál a lelki társára. Azt hiszem, ez az úgynevezett biztonsággomb. Ezt érzem most – mondta Vera, akivel szinte madarat lehetne fogatni.Úgy gondolja, hogy a kilókkal és saját maga elfogadásával vívott harca kihatott párkapcsolataira. Megragadva az alkalmat, a műsorból üzent volt szerelmeinek. Egyenesen a kamerába mondta, hogy minden eddigi társát nagyon szerette és örökre a szívébe zárta őket.Vera azt is elárulta, hogy bátran vállalna már gyermeket, teljesen kész az anyaszerepre. Egyelőre imádott kutyáival él a közelmúltban vásárolt rönkházában, de sokat jár vidékre a párjához, ahova természetesen négylábú kedvencei is elkísérik.