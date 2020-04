Egymilliárd dollárt adományoz a járvány elleni harcra a Twitter alapítója

Az amerikai Forbes magazin a közlésre reagálva megjegyezte:

Dorsey kiemelte, hogy a járvány elmúltával az összegből segítené az egyetemes alapjövedelem biztosítását, a nők egészségi állapotát akarja javítani, valamint oktatási célkitűzéseket kíván támogatni.

– írta a közösségi platform vezetője.

Dorsey közölte azt is, hogy az átláthatóság érdekében valamennyi adományt egy nyilvános Google-oldalon lehet követni. A honlap listájából kiderül, hogy az új típusú koronavírus elleni küzdelemre eddig Laurene Powell Jobs (az Apple informatikai cég alapítójának, Steve Jobsnak az özvegye) és Leonardo DiCaprio színész tett nagy összegű felajánlást.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020