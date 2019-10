Szenzációs ötlettel állt elő a Kiss

A magyar felmenőkkel is rendelkező amerikai rockzenekar különös geggel készül.

A basszusgitáros Gene Simmons személyében magyar gyökerekkel rendelkező Kiss zenekar közel 50 (!) éve nyomja az ipart, és a novemberben startoló ausztrál turnéjukra igencsak furcsa ötlettel álltak elő – számolt be róla a Rolling Stone magazin alapján a Híradó.

„Rengeteg tengerparti helyen zenéltünk már” – kezdte a történetet Paul Stanley, a Kiss énekese.

Most azonban végre nemcsak embereknek, hanem a fehér cápáknak is játszhatunk.

A tervek szerint a zenekar egy biztonságos pallón fog zenélni egy cápákkal teli medencében. Stanley nagyon izgatott, és egyúttal bizakodó: „Szerintem a Lick It Up és az I Want You dalaink különösen tetszeni fog a cápáknak. Ráadásul úgy hallottuk, hogy az alacsony frekvenciájú, pulzáló hangokat szeretik.

A rockzene éppen ilyen.

Majd így folytatta némi iróniával: „Ha a közönség nem viselkedik jól, bedobatjuk őket a cápákhoz!”