Az online oktatás idején is jártak be gyerekek az iskolákba, ha a felügyeletük másképp nem volt biztosítható. A jerneys diákok gyakorlatilag magánórákon vettek részt, hiszen mindannyiukkal külön foglalkoztak a pedagógusok, a különleges tanrendbe pedig az is belefért, hogy a vízparton töltsék a biológiaórát és focizzanak az igazgatóval.