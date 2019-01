A belváros kellős közepére is jutott a kidobott karácsonyfákból - fotók

Fotó: Tudósító

"Szeged, Széchenyi tér, 2019. január 11, déltájt. Ha vége az ünnepeknek, akkor nincs mese: muszáj, hogy a Széchenyi térre is jusson egy két lebontott karácsonyfa...." - írta olvasónk csatolt fotói mellé. A Széchenyi téren sétálva, szó szerint a belváros kellős közepén, a járdán hevert 3 kidobott, egykor szebb napokat is megélt fenyőfa. A pár hete még karácsonyfaként tündöklő növényeket mindkét irányból emberek kerülgették, szemlátomást nem értették, hogy kerültek oda.Valószínűleg a begyűjtést várják, ugyanis ahogy ebben a cikkünkben is írtuk , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. idén is külön fenyőjáratokat szervez, hogy összegyűjtse a kidobott karácsonyfákat. Szeged magánházas területein – Újszeged, Szőreg, Újszőreg, Tápé, Petőfitelep, Új-Petőfitelep, Baktó, Fodorkert, Béketelep, Kiskundorozsma, Móraváros, Rókus, Szentmihály, Kecskés-telep, Klebelsberg-telep, Gyálarét és Alsóváros – január 12-én és 19-én, szombaton 6 órától gyűjtik be a fenyőfákat. A lakótelepeken kidobott a fenyőfákat január harmadik és negyedik hetében hétköznapokon a szokásos hulladékgyűjtési időpontokban, reggel 6-tól gyűjtik össze.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.