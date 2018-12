Ha szombat, akkor tahó parkolás - mutatjuk az újabb szegedi versenyzőket

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

"Egyik ismerősöm osztotta meg ezt a pár fotót, ami szerintem viszi a mai pálmát a Paraszt Parkolás sorozatukban is!" - kaptuk a levelet szegedi olvasónktól, Pajor Endrétőlután. A fotó eredeti feltöltője kissé bosszús volt a merész parkolóhely-választás láttán. A Mercedes vezetője ugyanis a téren, a kerékpárúton állt meg - erre az sem lenne indok, ha nem lenne üres parkolóhely a környéken, de a posztoló szerint volt bőven. Kifejezte abbéli reményét, hogy a 10/10-es produkciót a hatóságok is látják."Kedves Délmagyar.hu szerkesztőség! Csatolmányban üldö pár fotót, napi tahó parkolás címmel, mivel nehéz napirendre térni afelett, hogy ez az autó tulajdonos így oldja meg a parkolást a Derkovits fasor és a özép fasor kereszteződésében. Nem is tudom hirtelen hány szabályt szeg (járdára parkolás, kereszteződésben megállás, gondatlan veszélyeztetés....), bár látszólag nem érdekli, mert nem először látom ugyanitt, ily módon parkolni. Mondhatjuk, kezd rendszeressé válni.Ezért is üldöm el Önöknek a épeket abban a reményben, hogy az autó tulajdonosa (vezetője) magára ismer olvasva a honlapot, és elszégyelli magát" - írta olvasónk, Tóth Imre. Mi is ezt reméljük - ugyanez ráfér bőven az első versenyzőre is.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.