Megtaláltuk a pontot, ahol pont jó

Fotók: Farkas Judit

A szegedi belvárosban, annak is egy eldugott zugában sétáltunk néhány napja, amikor felfedeztük minden ember álmát - hiszen mindenki azt a helyet keresi, ahol jó neki. Mi megtaláltuk azt a bizonyos pontot, bár nem tudjuk pontosan hogyan működik - megsimogattuk, hátha az segít.Az egyik szegedi kollégium matricája került be a közepébe, jelezve, hogy alighanem ott is pont jó.A kis köz a Hági mögött arról is nevezetes a falra fújt felirat szerint, hogy graffitizésre kijelölt terület.Szemben a Ponttal, Ahol Pont Jó, a szegedi csitt-csatt betyár vert tanyát már egy jó ideje - régen a Nagyáruház falán csattogtatta az ostort.Végül a magyarázatot is megtaláltuk, miért annyira jó itt, ezen a ponton: