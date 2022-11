Algyői úton kifelé-befelé sokan vannak , csak úgy mint a Budapesti úton. A Dorozsmai úton befelé tartanak többen , és a Szabadkai úton is alakul a sor a vasúti átkelő előtt. A Makai, Szőregi úton most már lépésben halad befelé a sor, a Temesvári körúton is tele vannak a sávok, a lámpáknál minden irányból egyre több a jármű. Belvárosi híd Szeged irányába tele van, hidak előtt minden irányból nőnek a sorok. Bertalan hídon is most már sokan vannak, folyik a dilatációs karbantartás Szeged irányában a szélső sávban. A Budapesti körúton a munkálatok miatt torlódás van, valamint a Makkosházi körúton is. Csillag térnél minden irányból sorok vannak , de tele van a Rózsa, Szamos, Retek utca, Felső Tisza part is. A Dugonics térnél, Aradi Vértanúk terénél, Boldogasszony sugárúton is belassult a közlekedés, vezessenek figyelmesen - tudtuj meg a RádióTaxiHárom munkatársától.