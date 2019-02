ÚtON: Baleset a Móravárosi körúton, félpályás útzár

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt a Móravárosi körúton, félpályás útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.Reggeli zsongás van az utakon. A bevezető utakon a befelé jövő forgalom az erősebb, a Szőregi úton már a örforgalomig ér a sor. Sokan vannak a Fő fasoron, Bérkert utcán, valamint a belvárosi híd előtt már ígyózik a sor minden irányból, a hídon lépésben halad a forgalom. Az új jhídon is a híd özépéig ér a Szeged felé haladó sora. Belvárosi részen a Dugonics tér, valamint a Hősö örnyé ami több türelmet igényel, a rakpart jól járható. A Csillag térnél is a szokásos reggeli tumultusra kell észülni, a Felső Tisza-parton is rengeteg az autó. örutak jól járhatóak, kivéve a Mars térnél itt azért van torlódás. A Deá Ferenc utcában a nap folyamán teljes útzár lesz az építkezés miatt .