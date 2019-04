ÚtON: Baleset történt a Rókusi körúton, két ember megsérült - Fotók

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Két gépkocsi ütközött össze Szegeden, a Rókusi körúton. Az ütközés erejétől mindkét jármű a füves területre került, egy gyalogosforgalmat irányító lámpát is kiütöttek. A jármű vezetőit a mentők könnyű sérülésekkel kórházba szállítják. A város hivatásos tűzoltói dolgoznak a helyszínen, ahol a sínekre került törmelék miatt áll a villamosforgalom. - írja a KatasztrófavédelemA Kossuth Lajoson, a Kálvárián és a Szabadkai úton kifelé, befelé nagyonsok az autó. A Tisza Lajos körút végig torlódik, az Aradi téri és Hősökkapuja szakaszon dugók alakulnak. A Csillag téri körforgalomban, főleg aBudapesti körúti ágában erős a torlódás, a Belvárosi híd szegedihídfőjénél szintén.13:10: Visszakapcsolták a gyalogos jelzőlámpákat a Centrumnál.Nem működnek a gyalogos jelzőlámpák a Centrumnál.Az Algyői út, illetve a József Attila sugárút összefüggő kocsisorból áll, elsősorban a befele tartó oldalon, de komoly a létszám kifele irányba is. A Kossuth Lajos sugárút, Szabadkai út szintén oda-vissza tele vannak, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be van lassulva. A legkritikusabb helyek már torlódnak, ilyen a Csillag tér, Dugonics tér, a kaotikus Aradi tér a Boldogasszony sugárúttal és a Zrínyi utcával egyetemben. Jól be van sűrűsödve a Felső Tisza part is, a külső körutak szintén, de a folyó túloldalán se olyan rózsás a helyzet. A Makai úton rengetegen tartanak befele, Thököly, Bérkert utca, Temesvári körút, a Belvárosi hídra vezető utcák mind folyamatos utánpótlást kapnak a járművekből. Mindkét hídon nehézkes az átjutás, most az új hídonÚjszeged irányából egy sávon lehetséges a hídon zajló munkálatok miatt. A Dorozsmai úton a kamionparkolóban pedig mérnek.