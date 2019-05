ÚtON: Baleset Zsombón, még mindig le van zárva a Vértói út vége

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.B

Baleset történt Zsombón, a Szent Mihály utca 1. előtt. A helyszínen torlódás várható, lassú haladás lehetséges. Fokozott figyelemmel közlekedjenek!Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, Algyői úton, Makkosházi, Rókusi körúton Vásárhelyi Pál utcán rengeteg a jármű. A Vértói út vége még le van zárva, így többen vannak a Dorozsmai úton is. A sugárutakon szintén sűrű a forgalom, főleg a Kossuthon és a József Attilán. Ez utóbbin befejezték a buszmegálló körüli munkálatokat, úgy tűnik, visszaállt a rend. A Csillag tér és vonzáskörzete katasztrófa, minden ága torlódik. A nagykörúton is van bőven autó, és a Dugonics tér, klinikák környéke, Boldogasszony sugárút is egyre nehézkesebb, csakúgy, mint a Zrínyi, Oskola, Kelemen, Híd utca és a Stefánia. A Vörösmarty utcából már nem lehet behajtani a Széchenyi tér bíróság előtti részéhez, ki is van táblázva. Mindkét hídra vezető utcákban, hídfeljárókon már sorok vannak, főleg a Belvárosi hídon lassú az átjutás a Szeged fele tartó oldalon.Sűrű a forgalom korán reggel, Szegeden. Vezessenek körültekintően- írta meg amunkatársától.