Mint arról elsőként beszámolt róla, december 20-án a Szegedi Tudományegyetemé lett a volt szegedi Kaáli Intézet állami tulajdonrésze. Egy tavalyi törvény rendelkezik arról, hogy az egyetem közérdekű céljainak megvalósítása érdekében azt ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel kellett az egyetem tulajdonába adni, mint ahogy az ingatlant és az abban lévő ingóságokat is. Az intézmény január első napjaitól már mint Szegedi Tudományegyetem Reprodukciós Medicina Intézet működik.

Fendler Judit, a SZTE kancellárja az üggyel kapcsolatban lapunknak elmondta, a meddőségi ellátást 2006-ban – az országban egyedülálló módon csak Szegeden – teljesen kiszervezték az egyetemről, az intézmény még közreműködőként sem vett részt ebben a szolgáltatásban.

– Mi nagyon régóta küzdöttünk azért, hogy ez visszakerüljön hozzánk, hiszen a mesterséges megtermékenyítés része a teljes ellátási folyamatnak, amely során a gyermekre vágyó párokat egészséges utódhoz segítjük. Ez a genetikai és meddőségi vizsgálatokkal kezdődik és a terhesgondozáson át a koraszülött-ellátásig tart, a szerteágazó egészségügyi okok miatt számos fázisa, lépése lehet, amelyeket az egyetemi klinikák biztosítanak. Az asszisztált reprodukciós beavatkozások végzése 2019 végén állami kézbe került, azok közfeladat-ellátásnak minősülnek. Így tehát azzal hogy, Szegeden az egyetem működteti az IVF, köznapi nevén a meddőségi centrumot, egységessé vált a klinikai ellátás – fogalmazott. A kancellár hangsúlyozta, az egyetem továbbra is közfeladatot lát el közfinanszírozott ellátás keretében, függetlenül attól, hogy ki a fenntartója, azaz nem vált magánellátóvá – utalt a korábbi cikkünkben felvetett kérdésre.

Jancsó László, a SZTE Reprodukciós Medicina Intézet ügyvezetője kiemelte: a hosszútávú cél, hogy a korábbiaknál több beültetést végezzenek magasabb színvonalon.

– Megkezdtük az eszközpark modernizálását, kapacitásbővítést tervezünk, illetve vizsgáljuk például az ingatlanbővítés lehetőségét is. Abból az összegből, amelyet korábban egy saját IVF-centrum kialakítására nyert el az egyetem, a teljes reprodukciós értéklánchoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést hajtottunk és hajtunk végre. Célunk, hogy a régióban és az egyetemen belül is létrejöjjön egy olyan diagnosztikai és betegellátási folyamat, amely azáltal, hogy nem csak az IVF-konzultációtól a beültetésig dolgozunk az érintett családokkal, hanem már jóval előtte és ezt követően is, garantálja, hogy mindenki számára megtaláljuk a legmegfelelőbb megoldást ahhoz, hogy egészséges gyermekük születhessen – magyarázta az ügyvezető.

Forrás: Karnok Csaba

Fendler Judit elmondta, az egyetem képviselői már két évvel ezelőtt, az állami átvétel után megkeresték az akkori Kaáli Intézetet annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket tudjanak megvalósítani, amelyek a lombikbébi-beültetések eredményességét növelik a régióban. Az aláírt stratégiai megállapodás alapján fejlesztették a koraszülött-ellátást, bővítették például az eszközparkot.

– Most ez tovább folytatódik, jelenleg egy 200 millió forintos eszközfejlesztési projekt fut a SZTE Reprodukciós Medicina Intézetben, hogy a legmodernebb ellátást kaphassa itt meg mindenki – tette hozzá. Ugyanakkor a páciensek szempontjából nincs érzékelhető változás: ugyanazzal a stábbal, ugyanott folynak továbbra is a kezelések, és január elején megtörtént az első beültetés is, immár az SZTE égisze alatt.