Az Én vagyok én, te vagy te című monodráma ősbemutatóját február 18-án tartják a Kis­színházban. Kettős szereposztásban Csorba Kata és Menczel Andrea hívja majd különleges kalandra a közönséget.

Menczel Andrea lapunknak elmondta, diplomamunkája is egy monodráma volt, így nem ismeretlen számára a műfaj. Csorba Kata azonban ebben a produkcióban fog debütálni egyedül a színpadon. Mindketten nagy örömmel fogadták a lehetőséget, amely során színészi kvalitásaik teljes tárházát megcsillogtathatják. Ugyanis jóllehet egyedül állnak majd a színpadon, ám korántsem egymagukban.

– Egy betegséggel küzdő hölgyet alakítunk, akinek feladatot adott a pszichiátere. Ez nem más, mint egy kincskereső játék. Kap egy nyomot, amely egy újabbhoz vezeti és így tovább, míg rá nem lel a kincsre. Éva betegsége disszociatív identitászavar, amely többszörös személyiséggel jár. Iszonyatosan izgalmas kihívás több karaktert játszani, de úgy, hogy ezek a karakterek mégis egy személyiségből erednek – fejtette ki Csorba Kata. Menczel Andrea hozzátette, számára az is nagyon érdekes, hogy némely személyiség teljesen önállóan létezik, mások azonban tudnak egymásról.

A színésznők elmondták, korántsem konkurenciaként tekintenek egymásra, a próbafolyamat során Horgas Ádámmal együtt, közösen építik fel szerepüket. – Persze, mivel eltérő személyiségek vagyunk, a mély lelki dolgokat a saját múltunkból, magunkból építjük fel. Formai külsőségeket lophatunk egymástól, erre buzdítást is kaptunk a rendezőnktől – magyarázta Csorba Kata. – Teljesen természetesen igyekszünk segíteni egymást, ami nagyon szerencsés dolog. Izgalmas, ahogy most kettőnkből születik meg egy előadás – vette át a szót Menczel Andrea.

Az előadók színészi kvalitásaik teljes tárházát megcsillogtathatják a nem mindennapi előadásban. Fotó: Kuklis István Forrás: Frank Yvette

Az öröm mellett fokozott izgalomról is beszámoltak az ifjú színésznők, ugyanis a produkció interaktív lesz. Minden előadás máshogy alakul, mert a közönség részvétele meghatározza a történetet. Tehát a darab nagy fokú improvizációt vár el a művészektől. – Civilben eléggé zárkózott személyiség vagyok, a színház számomra terápia is. Megnyugtat. Hiszen mindig kollégákkal, barátokkal próbálunk. A bemutatókra már egy kész produkcióval állunk ki, és ez biztonságot ad. Most azonban a biztonságot nyújtó negyedik fal eltűnik. Ki kell lépnem a színpadról valamibe, ami ijesztően hasonlít a valós élethez. Pontosan ahhoz, amiből a színházba menekültem. De ha sikerül ezt legyőznöm és átadnom a nézőknek a magabiztosságot és szeretetet, az még nagyobb terápia lesz, amely szerintem a civil életemre is ki fog hatni – fejtette ki Csorba Kata. Menczel Andrea elmondta, gyermekként ő is felettébb visszahúzódó személyiség volt, immár azonban nem tart az interakciótól. – Lehet, hogy azért, mert szerintem óriási adrenalinlöket lesz megszólítani a közönséget. A színház örök célja, hogy minden a színpadon, abban a pillanatban szülessen meg, és ez esetben ez maximálisan teljesül. Ráadásul jóllehet, egy ritka betegség áll a darab középpontjában, ám a bemutatott, feltépett problémák szerintem sokak számára ismerősek lehetnek, így talán könnyen tudnak majd azonosulni a karakterekkel a nézők – részletezte.

A színésznők hangsúlyozták, senkinek nem kell aggódnia, semmi ördöngösség nem vár a közönségre. – Biztonságban érezhetik majd magukat, egyáltalán nem kell nehéz feladatokat megoldaniuk – emelte ki Csorba Kata. – Semmi sem lesz kötelező, csupán lehetőséget biztosítunk, hogy még inkább a kaland részeseinek érezhessék magukat – tette hozzá Menczel Andrea.