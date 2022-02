Immár kilenc éve tevékenykedik a Magyar Állami Operaház nagyköveteként Temesi Mária. A program legfőbb célja az operabarátok új nemzedékének kinevelése, éppen ezért mindenekelőtt a fiatal korosztály tagjait, a diákokat célozzák meg az előadásokkal. A 2013/14-es tanévtől kezdve hétezer előadást tartottak a nagykövetek. Mintegy 220 település felkeresésével az ország minden szegletébe eljutottak már, sőt több határainkon túli magyarlakta településekre is ellátogattak.

Állhatatosság, szeretet

A Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, az SZTE Bartók Béla Művészeti Tanszékének magánének-tanszékvezetője a program keretében Operaszalon címmel indított mindenekelőtt fiataloknak szóló előadás-sorozatot pénteken a Szent-Györgyi Albert Agórában. Az első alkalommal Mozart A varázsfuvola című operáját vette górcső alá elő­adásrészletekkel színesítve. Mozart életének és a kor történelmi hátterének rövid bemutatása után felettébb gazdag részletességgel haladt végig az előadó Lapunknak elmondta, a varázsfuvola története kiváló alapanyag arra, hogy a műfajt közelebb hozza az ifjúsághoz. Hiszen alapvetően mese, ám ahogyan valamennyi fabula, ez is fontos élettanulságokat közvetít számukra. Ugyanis napjaink fiatalságától sem idegen Tamino és Papageno törekvése, hogy megtalálják hivatásukat és szerelmüket. A két eltérő személyiség más-más úton próbál eljutni a célig, Papageno vágyai kimerülnek a fizikai jólétben, az evésben, ivásban, alvásban, míg Tamino szellemi műveltségre is vágyik. Az üzenet egyértelmű, az állhatatosság, az őszinteség és a varázsfuvolával és -csengettyűvel szimbolizált szeretet hangja és hatása meghozza a kívánt eredményt. Bármilyen negatív erők működnek is, bármilyen elszánt is az Éjkirálynő és csatlósai, az előbbi erények birtokában a fény győzedelmeskedik.

A szabadkőműves opera

Temesi Mária előadásában arra is kitért, hogy miért tekinthető A varázsfuvola szabadkőműves operának. Hangsúlyozta, a szabadkőművesség egy pozitív közösség, amely a magas szellemi és érzelmi műveltséget, az erkölcsi értékek egyetemességét tűzte zászlajára.

Mozart is szabadkőműves volt, ami a munkásságán is megfigyelhető. Fotó: Karnok Csaba

– Mozart is szabadkőműves volt, és A varázsfuvola tele van szabadkőműves jelképekkel. Például mindjárt a nyitányban hallható három kalapácsütés, tehát megtalálhatók benne a szent számok, a kettes, hármas, ötös. Benne van továbbá a jó és a rossz, a fehér és a fekete harca. Mindemellett Tamino, Pamina és Sarastro is három szótagú nevek, amelyek beszédesek. A szerelmesek nevében benne van a „min”, azaz a szellemi-lelki kincs, Sarastro pedig a száraz arany, az astro a csillagot jelenti, amely fényt hoz az éjszakába – magyarázta az opera-énekesnő.

Kodály következik

A jövőben havi rendszerességgel várja majd Temesi Mária az érdeklődő fiatalokat és persze a műfaj már aktív rajongóit korosztálytól függetlenül.

– Tíz operám van kidolgozva, többek között Mozarttól a Figaró házassága, Verdi Traviatája, Puccini Bohémélete, Donizetti Szerelmi Bájitala – mondta. A következő alkalom március 4-én délben kezdődik, amikor Kodály Zoltán Háry János daljátékáról mesél majd a résztvevőknek.

A következő alkalom március 4-én délben kezdődik az Agórában.