A Kövér Béla Bábszínház is csatlakozott hétfőn a kezdeményezéshez „a báb nem csak gyerekjáték” mottóval, Szeged belvárosa megtelt bábokkal. Óriás sirály szárnyainak árnyékában sétálgathattak a Kárász utca járókelői, akik bábos, fákat locsoló kertészt is láthattak, sőt még a szegedi villamosokon, trolibuszokon és a Mars téri piacon is találkozhattak bábokkal. A Dugonics teret délelőtt az óvodások, délután az iskolások töltötték meg vidám zsivajukkal, miközben a társulat tagjai játékra hívták őket és életre keltették a teátrum mókás, barátságos és többnyire csintalan főszereplőit.

Fotó: Kuklis István

A Magyar Bábművészek Szövetségének üzenetét idén Csató Kata bábszínész és -rendező, az UNIMA Magyar Központjának vezetője és Humanitas bizottságának elnöke írta. Üzenetében reflektált a szomszédunkban dúló háborúra és az egymástól egyre inkább elidegenedő emberiségre.

– Most van igazán szükség ránk. A bábosra, aki görbe tükröt állít a mindenkori néző elé, aki megnevettet, aki feloldja a félelmeket, kifigurázza és megveri még a halált is. Aki absztrahál és ezzel örök igazságokat fogalmaz meg, aki tanít és nem utolsósorban, aki összeköti a különböző korú, nemű, kultúrájú embereket. Mert most összefogásra van szükség, hogy újra tudjunk bízni magunkban is és egymásban is, hogy ismét emberek lehessünk és méltó módon tudjuk ezt a tudást tovább örökíteni a következő generációra – fogalmazott.