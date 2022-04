2007-ben a speciális nevelési igényű, Down-szindrómás és autista gyermekeket egészséges társaikkal integráltan gondozó Deák Ferenc utcai óvoda egy tervezett kaszinónyitásnak állt útjában, így hát a szegedi baloldal bezáratta

– jelentette ki tegnapi Chovanecz Katával, a Fidesz önkormányzati képviselőjével tartott közös sajtótájékoztatóján a szegedi KDNP frakcióvezetője.

Haág Zalán emlékeztetett, hogy az esetet annak idején még a Transparency International is az ország legkorruptabb ügyének választotta. Hozzátette, hogy egy bevásárlóközpont építése miatt zárták be és dózerolták le a nem sokkal korábban felújított Rigó utca óvodát is.

A frakcióvezető emlékeztetett, hogy hat éve újabb óvodabezárás történt Szegeden, melynek öt tagintézmény esett áldozatául. A bezárásról döntő baloldal tájékozatlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Botka László a közgyűlési vitában Rókás utcai óvodáról beszélt, miközben Szegeden nincs és nem is volt ilyen utca, csak Rókás óvoda a Sólyom utcában.

Ismerjük a módszert: éveken át nem költenek az adott épületre, és az érdeklődő szülőknek elmondják, hogy ne írassák ide a gyermeküket, mert az óvoda hamarosan bezár, és akkor amúgy is új intézményt kell majd keresniük

– ezt már Chovanecz Kata mondta.

A Fidesz önkormányzati képviselője szerint 90 százalékos óvodai kihasználtság és növekvő születésszám mellett nem bezárni, hanem fejleszteni kellene az óvodákat, melyhez folyamatos kormányzati támogatások igényelhetők. A képviselők felszólították a városvezetést, hogy ne zárják be az érintett óvodákat és arra kérik a baloldali képviselőket, hogy ne támogassák a kisgyermekes szegedi családok érdekeit sértő intézkedést.

Korábban megírtuk, hogy bezáratja a Napsugár, a Mars téri és a Sás utcai óvodát a Botka László vezette baloldali városvezetés.