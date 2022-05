A Hódmezővásárhelyi FC NB III.-as labdarúgócsapatának elnöksége közleményben (lásd keretesünket) tudatta a szurkolókkal, hogy megválik edzőjétől, Koncz Zsolttól, akinek a helyét az eddig is a szakmai stábban dolgozó Antal Krisztián (41) veszi át a 2021–2022-es szezon hátralévő három mérkőzésére.Az egykor NB I.-ben is futballozó középpályás 2021 nyarán vette át a HFC irányítását. A labdarúgó NB III. Közép csoportjában az eddigi 35 forduló alatt 48 pontot szerzett az együttes, ezzel már korábban biztosította bennmaradását a harmadosztályban. Az utóbbi négy meccs azonban nem si­került túl jól, hiszen ezalatt háromszor kikapott a csapat (Iváncsa: 1–2, MTK II.: 1–2, Szekszárd: 0–1), míg egyszer döntetlent ért el (Rákosmente: 2–2), ezt követően döntött úgy a HFC vezetése, hogy lépni kell.

Tavaly nyáron a vezetőséggel elkezdtük a közös munkát, március végére pedig a Balassagyarmat elleni meccs előtt teljesítettük a célt, a bennmaradást és a stabil középcsapattá válást. Ekkor mintha a játékosok megnyugodtak vol­na, és talán le is eresztettek. Ám ettől függetlenül kezelhető lett volna a probléma, tettünk is érte, de ez az eredményességen már nem látszott. Viszont rávilágított arra, hogy hogyan és mennyivel többet kell még dolgozni, hogy még sikeresebb legyen a csapat, valamint az egyének is jobbá és még jobbá váljanak csapaton belül. Ennek a váltásnak már volt előszele, és kiderült, hogy egy, a csapathoz közel álló személy, aki a klubban dolgozik, más hajóban evezett. Ettől függetlenül a felelősség az enyém, és vállalom is. Jó úton jártunk, jó irányban voltunk, ám a háttérben megtörtént dolgok morálisan megzavarták az egyéneket. Aki benne van, és ismeri a dolgokat, az mindezt tapasztalta. Nem csalódtam senkiben sem, és más, pozitívabb képet kaptam a klubról, mint amit vártam, ám fontos, hogy el kell fogadni, kinek mi a feladata. Ha ez nem működik, a klub nem tud előrelépni. Köszönöm azoknak, akik segítették a munkámat, a szurkolók támogatását, és sok sikert a vásárhelyi labdarúgásnak – nyilatkozta Koncz Zsolt.



Ahogy már említettük, a helyét az eddig is a stábban dolgozó Antal Krisztián veszi át, aki az előző szezonban még szerepelt a klub második számú, megyei I. osztályú együttesében.



A HFC közleménye



A Hódmezővásárhelyi Futball Club elnöksége ezúton tájékoztatja szurkolóit, a város sportszerető lakosságát, hogy a mai naptól nem Koncz Zsolt az NB III.-as felnőttcsapatunk vezetőedzője. A hátralévő három fordulóban Antal Krisztián látja el a vezetőedzői feladatokat.

Köszönjük Zsolt eddigi munkáját, hiszen nehéz helyzetben kezdett bele egy komoly csapatépítési feladatba, amely megítélésünk szerint jó úton haladt, viszont az elmúlt időszak eredményei elmaradtak az elvárttól. További edzői pályafutásához sok sikert kívánunk.



Már nem ő irányít. Koncz Zsolt edzői pályafutása egyelőre véget ért Hódmezővásárhelyen.

archív Fotó: Frank Yvette