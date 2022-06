Nagykoncerttel koronázzák meg a 27 évet

Kérdésünkre beszéltek arról is, hogy eleinte ők jól élték meg a járványhelyzetet, pihenéssel telt az első pár hét, de furcsa volt számukra, hogy nem megy értük a technikus és az autó, hanem tévénézéssel telnek a péntek és a szombat esték is, amelyek a Covid előtt és most már újra a fellépésekről szóltak, szólnak. Hozsó például a haját sem vágta le, amíg a járványhelyzet tartott, így a végére már majdnem hátközépig ért neki.

A vége felé már nagyon nehéz volt lelkileg, mert nem találkozhattunk a közönséggel, amivel mi olyan plusz energiákat égetünk el mindig, amelyeket már kezdtünk önmagunk ellen fordítani, kezdtünk destruktívvá válni. Éppen ezért nagy öröm volt, amikor újra színpadra állhattunk, bár az első alkalom nagyon furcsa volt, idegen volt a színpadi lét – tették hozzá.

A jövőbeni tervek kapcsán azt mondták, hogy a koncertek irányába szeretnének menni, 12 éve ezt a vonalat építik, így a mennyiségből visszavesznek, egy estére egy koncertet vagy egy nagyobb rendezvényt vállalnak, ezzel pedig maximálisan kiteljesednek. A nyáron viszont újra visszatérnek Szegedre, augusztus 20-án a Tisza-parton lépnek fel, ez lesz az első élőzenés nagykoncertjük.