Ezen a napon szállta meg Magyarországot a német hadsereg - hallottak már a Margarethe-tervről?

Magyarország katonai megszállásának terve már 1940-ben felmerült a német hadvezetés részéről. Az, hogy három évig sikerült elodázni, külpolitikai körülményeknek és a magyar kormányzat lavírozásának egyaránt köszönhető - írja a Wikipédia részletes szócikke hazánk német megszállásáról. Ennek elodázása részben külpolitikai körülményeknek, részben a magyar kormányzat lavírozásának köszönhető.

A tényleges okkupációt a Margarethe hadművelet jelentette, mely a Magyar Királyság fontosabb területeinek német katonai megszállása volt a második világháború utolsó előtti évében, 1944. március 19-én, vasárnap. A megszállás tervét kezdetben két fázisra bontották. Az első a Margarethe I, a Románia megszállásáról szóló pedig a Margarethe II fedőnevet kapta. Mivel a román kormány augusztus 23-án átállt a szövetségesek oldalára, ez utóbbi tervet nem tudták megvalósítani. A magyar vezetés – noha a megszállást megbízható források előre jelezték – a szükséges óvintézkedéseket nem tette meg. A német megszálló csapatokkal szemben – a nem egyértelmű magyar parancskiadások miatt – csak szórványos ellenállás volt.

Kiprovokálták a kiugrási kísérletet?

Magyarország kormányzója, Horthy Miklós 1942. március 9-én a nyíltan angolbarát Kállay Miklóst nevezte ki miniszterelnökké, Bárdossy Lászlót követve a poszton. Az új kormányfőnek Bethlen István gróf javaslatára meghagyta, hogy a Német Birodalom felé ne vállaljon be újabb kötelezettségeket („a 2. hadsereg volt az utolsó") és keresse a háborúból való fokozatos kiválás lehetőségeit. A magyar vezetés – a britekkel együtt – komolyan hitt abban 1942–43-ban, hogy a brit balkáni partraszállás sikert érhet el - olvasható a Wikipédián. Hozzáteszik: ahogy abban is hittünk, hogy és a kiugrási kísérlet a lehető legkedvezőbb politikai légkörben fog megtörténni a térség országai számára - azaz megmarad a politikai berendezkedés és a bécsi döntésekkel visszacsatolt területek is. Az Indianai Egyetem magyar történészének cikke, amelyet az Indexre írt a megszállás 75. évfordulójára, sokkal csúnyább színben tünteti fel a szövetségesek tevékenységét, szerepét a háborúból való sikertelen kiugrásban. Borhidi László kutatásaiból ugyanis az derül ki: Amerika és Nagy-Britannia egyenesen arra játszottak, hogy a németek megszállják Magyarországot, ezt akarták kiprovokálni a kiugrási kísérlet látszólagos támogatásával. Tudták, hogy Hitler ezt nem fogja annyiban hagyni, és a nyugati frontról német erőket von majd el a megszállás. Az országban élő zsidók sorsával nemigen törődtek.

Szent-Györgyi Albert segített

Az ellenséges erőkkel először 1942 nyarán vették fel a kapcsolatot - a 2. magyar hadsereg bevetéseinek idején. Közvetítő országoknak Svédországot (Stockholm), Svájcot (Bern) és Törökországot (Isztambul és Ankara) szemelték ki. A berni vonal csak esetlegesen működött, Isztambulban 1943. elején hárman is sikertelenül kísérleteztek, nem találkozhattak felelős brit, vagy amerikai követségi alkalmazottakkal. A brit külügyminisztérium 1942 őszén még mindhárom csatornának a casablancai hivatalos brit álláspontot közölte: feltételek nélküli kapituláció vagy semmi. Magyarországnak úgy kellett volna kifejezni a háborúból való kilépés szándékát, hogy jelzi, leteszi a fegyvert az országba érkező brit-amerikai csapatok előtt, de a németek tudtán kívül. Végül Szent-Györgyi Albert orvosprofesszor kapcsolatot tudott teremteni az isztambuli brit megbízottakkal és eljuttatott egy memorandumot is az ankarai amerikai követnek. Beszámolt az ország kül- és belpolitikai helyzetéről, a haderő állapotáról és a tisztikar németekhez való hozzáállásáról. A kormány egyébként azt az álláspontot képviselte, hogy angol–amerikai, vagy lengyel csapatok érkezése esetén Magyarország nem tanúsítana ellenállást, viszont „makacsul fog küzdeni szovjet, román vagy jugoszláv erők ellen".

Nyilaskeresztes szakasz menetel a Szent György utcában egy német „Királytigris" mellett, 1944. október közepén. Az országot március 19-én szállták meg a németek. Fotó forrása: Wikipédia

Az 1943 első negyedévi ismételt béketapogatózások végül felkeltették a brit kormánykörök érdeklődését. A Wikipédián elolvashatják a részleteket, mindenesetre szeptember elejére választ kaptunk - a szövetségesek elvárják a feltétel nélküli kapituláció nyilvános bejelentését, vagy legalábbis az együttműködés megsza Ha ez nem lehetséges, szándékát a magyar kormány a Németországgal történő együttműködés megszakításával és a magyarországi német tevékenység szabotálásával vívhatja ki. Ezt a nyilatkozatot a britek megküldték két fő szövetségesüknek is: a szovjetek a kiválás azonnali bejelentését szorgalmazták, több nem hivatalos tanács is ezt javasolta, az ország ezzel rehabilitálná magát. Veress szeptember 9-én késő este vette át Isztambulban a hivatalos brit választ. Az irat a kapituláció „megfelelő időpontban történő bejelentését" tette szükségessé.

A németek is tudták, mire készülünk

Mindeközben a magyar kiugrási lehetőségek kereséseiről a német külügyminisztérium, az Abwehr és a Gestapo és más diplomaták révén már 1943 elejétől naprakész információkkal rendelkezett. Novemberre elkészült a Margarethe-hadművelet terve, a Margarethe I. Magyarország, a Margarethe II. Románia megszállásával foglalkozott. Mivel a románokban jobban bíztak, mint a magyar kormányban, a Margarethe II-t feleslegesnek tekintette végül Hitler - végül mégis Románia állt át sikeresen a szövetségesekhez. A Margarethe I végső változatának kidolgozására február 28-án adta ki a parancsot Hitler. a szövetségesek álhírét, miszerint Triesztben hamarosan partra szállnak, majd légi szállítású egységek érkeznek az országba, a magyar kormány is elhitte. Hitler március 12-én kiadott hadműveleti parancsa szerint a németek is komoly intézkedéseket tettek a balkáni térség biztosítására. A magyarok nemzeti ünnepén, március 15-én is a Margarethe-tervről tanácskoztak Heinrich Himmlerrel és Ribbentrop külügyminiszterrel Salzburgban.



Március 19-én, hajnali 4 órakor a német átlépték Magyarország határát. Ellenállás nélkül eljutottak a fővárosba, ugyanaznap Kállay Miklós miniszterelnök beadta lemondását. Edmund Veesenmayert Magyarország teljhatalmú német megbízottjává nevezték ki. Március 22-én Sztójay Döme altábornagy, volt berlini követ vette át a kormány vezetését és a külügyminiszteri posztot is.



Kállay is megjárta a koncentrációs táborokat

A hadműveletet követő hétfői napon, március 20-án Kállay a török követségre menekült, ahonnan november közepén távozott, amikor a szovjet csapatok már a Duna vonalára zárkóztak fel. Követségi távozását követően letartóztatták, majd Mauthausenbe, később Dachauba szállították. A háború vége Olaszországban érte, ahol 1953-ig élt, majd az USA-ba távozott. Itt is halt meg.