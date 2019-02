Hiperaktivitásra kapcsolt Scott Kelly űrhajós immunrendszere egy éves űrtartózkodása idején

Scott Kelly és ikertestvére Mark Kelly

Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása a Földön maradt ikertestvéréhez képest, amikor az amerikai űrhajós 2015 és 2016 márciusa között majdnem egy évet dolgozott a Nemzetközi Űrállomáson - jelentették be kutatók pénteken.A tudósok nem tudják, hogy ezek a változások jók voltak-e vagy rosszak, de a NASA páratlan ikerkutatása számos új kérdést vetett fel az orvosok számára akkor, amikor az amerikai űrkutatási hivatal arra készül, hogy embereket küldjön a Marsra.A genetikailag azonos Kelly testvérek orvosi tesztjei soha nem látott lehetőséget biztosítottak a tudósoknak az ember biológiájának kutatásában, annak megfigyelésében, hogyan kapcsolnak ki és be a gének másképpen a világűrben, mint a Földön.A világ legnagyobb általános tudományos egyesülete, az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén ismertették a kutatók az orvosi tesztek néhány eredményét, köztük azt, hogy Scott Kelly immunrendszere hiperaktivitásra kapcsolt."Olyan ez, mint amikor a szervezet úgy reagál erre az idegen környezetre, mintha egy rejtélyes organizmus lenne benne" - magyarázta Christopher Mason, a New York-i Weill Cornell Orvostudományi Egyetem genetikusa, a tanulmány egyik vezetője. Hozzátette, hogy az orvosok most ezt megpróbálják megfigyelni más űrhajósok esetében is.Az űrkutatások kezdete óta tanulmányozzák a NASA kutatói azt, hogy miként hat az űrben tartózkodás az űrhajósok szervezetére. Kelly 340 napon át dolgozott a nemzetközi űrállomáson, amivel amerikai rekordot állított fel az űrben való tartózkodás időtartamát illetően."Soha nem éreztem normálisnak magam a világűrben" - írta Kelly az AP amerikai hírügynökség megkeresésére, egyebek között gyakori fejfájásra, a koncentrációs nehézségekre, emésztési problémákra panaszkodva.Ikertestvérét, Mark Kelly egykori űrhajóst vonta be a Földön a NASA az orvosi vizsgálatokba, hogy molekuláris szinten tanulmányozzák az emberi szervezet reagálását.Christopher Mason elmondta, hogy az immunrendszerhez kapcsolódó gének váltak hiperaktívvá Scott Kelly esetében. "Nem DNS-ben, hanem a génkifejeződésben történt változásról van szó, arról, hogyan kapcsolnak ki és be a gének, hogyan növekszik vagy csökken fehérje termelésük" - magyarázta.Mason megfigyelte, hogy a vérben egy másik marker megugrását is, amely bekapcsolja az immunrendszert. Ezzel egy időben Kelly vérében egy másik sejttípusból kevesebbet mértek, amely a vírusok elleni korai védelmet jelezte. A gének aktivitásának megváltozása az űrben nem okozott meglepetést, hiszen az mindenféle stresszre megváltozik. "A szervezet alkalmazkodik a környezetében bekövetkezett változásokhoz" - közölte Mason.A kutatók hangsúlyozták, hogy nem sokkal az után, hogy Kelly visszatért a Földre, minden normálisra változott. Ezeknek az immunrendszerrel kapcsolatos géneknek azonban úgy tűnik van memóriájuk, és még hat hónappal később is riadókészültségben voltak - mondta a kutató."Egészében véve bátorító a helyzet. Nincsenek újabb nagy figyelmeztető jelek - hangoztatta Craig Kudrot, aki a NASA vizsgálatait vezeti az űrben való tartózkodás hatásairól."Olyan változásokat látunk, amelyekre korábban nem gondoltunk, de azt nem tudjuk, hogy ezek vajon fontos következményekkel járó változások - fűzte hozzá.