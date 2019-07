Így termelődik újra a szerelem az agyban

Izraeli kutatók felfedezték, hogyan töltődik újra a "szerelemhormonnak" is nevezett oxitocin az agyban.



Az oxitocin felelős például azért a kirobbanó boldogságérzetért, mely a szülőket önti el, amikor ránéznek újszülött gyerekükre, vagy a szerelmespárokat, amikor egymásra pillantanak.



Az oxitocin azonban nemcsak a szerelem-szeretet hormonja, hanem fontos szerepet játszik például az átlagos szociális interakciókban, a szülésben és szoptatásban, a stressz és az étvágy szabályozásában is.



Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet (WIS) kutatóinak az eLife című szaklapban bemutatott tanulmánya szerint felfedezték, hogyan töltődik újra az oxitocin az agy bizonyos állomásain, ahonnan kiválasztódik a véráramba.



A kutatók apró, átlátszó zebrahalak agyát vizsgálták. Ezeknél az állatoknál az emberekhez hasonlóan a hormon speciális lipidkapszulákba vagy hólyagocskákba van "csomagolva". Ezek eljutnak a szinapszisokhoz, vagyis az ingerületátvivő területekhez.



Arra jutottak, hogy sós környezetben az oxitocin gyorsan kiáramlik a lipidkapszulából a szinapszisokba és újra feltöltődik, amikor a só is kimosódott.



Más kísérletekben a tudósok más molekulákat is megfigyeltek, melyek befolyásolják a hólyagocskák felépülését és szerepet játszanak az oxitocin újratöltődésében.



(Lead képünk illusztráció - A szerk.)