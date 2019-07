Szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok Ausztráliában

Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában - figyelmeztetnek helyi kutatók.



A perthi Murdoch Egyetem szakemberei megállapították, hogy az ausztrál sirályok (Chroicocephalus novaehollandiae) több mint 20 százaléka hordozója egyebek között az E. coli baktériumnak, amely húgyúti fertőzést és vérmérgezést is okozhat - írja a BBC News.



A tanulmány kimutatta, hogy a sirályok ürülékében megtalálható baktériumok egy része ellenáll az olyan gyakran használt antibiotikumoknak, mint a cefalosporinok és fluorokinolonok.



Az egyik mintában talált baktérium ellenáll a carbapenem nevű antibiotikumnak is, amelyet csak súlyos, nagy kockázatú fertőzés esetén alkalmaznak.



Az eredmények fényében egyre nagyobb az aggodalom, hogy az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok más állatokat és az embereket is megfertőzhetik.



A kutatók úgy vélik, hogy a madarak a hulladékok között és a szennyvízben való kutakodás során érintkeznek a baktériumokkal.



"Azt hiszem, ez ébresztőül szolgál a kormányszervek és a víztisztításért és szennyvízkezelésért felelős hatóságok számára, hogy együttműködve kell megoldani a problémát" - húzta alá Sam Abraham, az egyetem munkatársa.



Az emberek a sirályok ürülékével érintkezve kerülhetnek kapcsolatba a baktériumokkal, ugyanakkor a kézmosás jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)