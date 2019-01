Tudta? A háziállatoknak is van védőszentjük

is jeleztük: ma van Nagy - vagy másképp Remete - Szent Antal ünnepe a katolikus egyházban., hogyan kérik ezen a napon Spanyolországban Szent Antal védelmét a lovakra. Remete Szent Antal a bőrbetegek, háziállatok, aprójószágok, kosárfonók védőszentje, de a háziállatok kapcsán gyakran keverik Páduai Szent Antal lal, aki a szegények és elnyomottak, meddő asszonyok, várandós anyák, aratás, éhezők, elveszett tárgyak, idősek, meddők védőszentje, ünnepét június 13-án tartják. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint azonban Remete Szent Antalt már a középkorban is a a háziállatok védőszentjeként tisztelték.

Kultuszát, melyet később a "liliomos" Páduai Szent Antalé szinte teljesen kiszorított, a Franciaországban 1095-ben alakult antonita betegápoló rend honosította meg hazánkban. E szerzetesrend egyik célkitűzése az volt, hogy anyarozs szennyeződés nélküli gabonát, ill. lisztet bocsásson a lakosság részére. A középkorban - és még később is - a nem kellően tisztított gabonaliszt miatt számos súlyos, látszólag járványszerű, valójában tömeges mérgezésnek számító ergotizmus (ignis sacer) megbetegedés fordult elő. Az anyarozs alkaloidák okozta ergotizmus gangraenosus és az orbánc külső tüneteinek hasonlósága miatt hosszú ideig azonosították a két kórformát - és mindkettőt Szent Antal tüzének nevezték.

"Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között… Aztán gyere, és kövess engem!"

Antoni Viladomat: Remete Szent Antal halála

Remete Szent Antal egyébként arról is nevezetes, hogy ő az egyik első ismert keresztény remete , a sivatagi atyák egyike. A Wikipédia információi szerint keresztény családban született Herakleopolisz környékén. Korabeli források tanúsága szerint 105 évesen halt meg. Tizennyolc éves volt, amikor szülei meghaltak, és ráhagyták a családi örökséggel való gazdálkodást és a húgáról való gondoskodást. Egy alkalommal a szentmisén arra a fölismerésre jutott, hogy neki szól az, amit Máté evangéliumából éppen felolvastak a híveknek:Az ifjú Antal eladta a családi birtokot, és csak annyit tartott meg a vagyonból, amennyi ahhoz kellett, hogy a húgáról gondoskodhasson: a többit mind a szegényeknek adta.Előbb a falu közelében élt, később a líbiai sivatag egy üres sírboltjába költözött be. Innen egy elhagyott katonai táborba ment, ahol két évtizedet töltött magányban, majd a Vörös-tenger felé vette útját. Élete végéig a tenger melletti Kolzim-hegy (Qolzum) lábánál lakott, áll a nevét viselő kolostor. A hegyen egész remetetelep alakult ki Szent Antal körül.Már 90 éves is elmúlt, amikor megint útra kelt. A legenda szerint ugyanis égi szózatot hallott, amely figyelmeztette: nem ő a legidősebb, legszentebb remete - ő pedig találkozni akart a másik híres remetével, Remete Szent Pállal

Remete Szent Antal 356-ban halt meg, ünnepét január 17-én tartják. Két évszázadon át ismeretlen volt a sírja - mivel arra kérte testvéreit, hogy titokban temessék el -, 561-ben találták meg. Relikviáit előbb Alexandriába, majd Konstantinápolyba vitték.



A művészetekben aggastyánként, hosszú, fehér szakállal és hajjal, csuklyás öltözetben, T alakú botra támaszkodva ábrázolják, néha hollóval, máskor fáklyával a kezében (amely Szent Antal tüzének égő fájdalmát jelképezi), vagy disznóval.

Ezen a napon a háziállatok is kaphatnak áldást: valóságos állatfarmmá változik ilyenkor a vatikáni Szent Péter tér.