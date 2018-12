Újabb mérföldkőhöz érkezett a NASA Mars-missziója

Elhelyezte első mérőműszerét az InSight amerikai robotgeológus űrszonda a marsi talajon, a kutatók szerint ezzel újabb mérföldkövéhez érkezett a misszió.



Az űrszonda új fotóin látható a vörös bolygó felszínén álló szeizmométer, rézszínű borítását halványan világítja meg a marsi napfelkelte.



"Az InSight a reméltnél is pontosabban hajtja végre a menetrend szerinti programot. Csodálatos karácsonyi ajándék számunkra, hogy biztonságban a talajra helyezte a szeizmométerét" - idézte az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) pasadenai laboratóriumában dolgozó Tom Hoffmant, a projekt vezetőjét.



Az űrszonda november 26-i landolása óta a kutatók azon dolgoztak, hogy elhelyezzék a Mars felszínén a két érzékeny műszert.



Eközben a RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) nevű kísérlet, amelynek nincs önálló mérőműszere, az űrszonda rádióösszeköttetését használva már gyűjti az adatokat a Mars magjáról.



A SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) nevű, valamint a hővezetést mérő HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) nevű mérőműszerek beindításához először meg kellett bizonyosodni arról, hogy az űrszonda robotkarja rendben működik-e. A projekt mérnökei ezért tesztelték, hogy az utasításokat olyan pontosan hajtja-e végre, ahogy tervezték, a tudósok pedig elemezték az űrjármű körüli talajt, hogy megállapítsák, hova kerüljenek a mérőműszerek.



Kedden küldték el a parancsot az InSightnak, szerdán a robotkar óvatosan elhelyezte a SEIS-t az űrszondával szemben olyan messzire, ameddig a kar elért, 1,6 méterre.



"A szeizmométer a misszió legjelentősebb műszere, működésbe helyezése olyan fontos, mint maga a landolás a Marson. Tudományos terveink nagyjából háromnegyede függ a SEIS-től" - hangoztatta Bruce Banerdt, az InSight vezető kutatója.



A szeizmométer teszi lehetővé, hogy a tudósok a Mars belsejébe pillantsanak és tanulmányozhassák az úgynevezett "marsrengéseket".



"A Mars felszínére helyezett szeizmométer olyan, mintha a telefont a fülünkhöz tartanánk" - magyarázta Philippe Lognonné, a SEIS vezető tudósa, a párizsi Földfizikai Kutatóintézet és a Diderot Egyetem munkatársa.



Az elhelyezést követő napokban az InSight azon dolgozik, hogy függőlegesre állítsa a műszert, amely jelenleg 2-3 fokos dőlésben áll. Az első tudományos adatok akkor indulhatnak el a Földre, ha felvette a helyes pozíciót.