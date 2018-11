Kis tábla, nagy büszkeség - Még mindig tiszta az udvar és rendes a ház

A több évtizedes sikeres működést követően a mozgalom a rendszerváltással teljesen megszűnt, a kétezres évek eleje óta azonban egyre több településen kezdődött meg a hagyomány felélesztése, többek között Százhalombattán, Debrecenben vagy Tapolcán. Az sem elképzelhetetlen, hogy Csongrád is csatlakozik ezekhez a városokhoz.

A rendben tartott porták és házak elismerésének ötlete Seres Géza nagylétai körzeti orvos kezdeményezésére jött létre 1952-ben. Az ötletadó doktor azóta is köztünk van, nemrég ünnepelte százharmadik születésnapját.A mozgalom – eleinte mint egy átfogóbb tisztasági program része – a Magyar Vöröskereszt szervezésében rövid időn belül országszerte is elterjedt, egyre-másra jelentek meg a táblák az utcafrontokon. A Kádár-korszakban a piros feliratos alumíniumlap jelentős presztízsértékkel bírt, vizsgálóbizottságok járták az utcákat, hogy meggyőződjenek arról, mennyire gondozott a kert és rendben tartott a ház.Csongrádon ma is számos ház elején díszeleg még a tábla, Kása Gáborné Piroskáéknál a nyolcvanas évek eleje óta hirdeti, itt tiszta az udvar és rendes a ház. Annyi turpisság van a dologban, hogy az elismerést kiérdemlő eredeti házat ’87-ben elbontották, viszont a táblát az újonnan épültre is kitették.– Nagy elismerés volt ez akkoriban, azt hiszem, három-négy ház kapott ilyet az utcában. Annak idején ez még számított, az utca földes volt, a járda meg téglából, de a házunk homlokzata frissen volt festve. Ha jól emlékszem, Palatinuszné Marika a Városellátótól járta az utcákat, nézte a portákat. Nálunk is járt, aztán egyszer csak küldtek egy ilyen táblát. Büszkék voltunk rá, persze hogy kitettük – emlékezett vissza Piroska néni.– A táblák kiadását egy helyi rendelet szabályozta, a hetvenes, nyolcvanas években adták át a legtöbbet. Most nincs ilyen rendeletünk, azt viszont el tudom képzelni, hogy bővítjük a köztisztasági rendeletünket, hogy ezt is szabályozza. Ha a rosszat meglátjuk, akkor meg kellene a jót is – véli Juhász László, a város jegyzője.Az ápolt kert és szépen rendben tartott ház még mindig érték. Nem kell más hozzá, mint egy újratervezett, szemrevaló tábla, egy országos figyelemfelhívás, és újra megjelenhetnek az utcafrontokon a feliratok: itt tiszta az udvar és rendes a ház.