A vásárhelyi művészéletről nyílik kiállítás a Tornyai-múzeumban

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Tornyai János Múzeum együttműködésével létrejött tárlaton új válogatási és rendezési elvek alapján mutatják be a festményeket, szobrokat és grafikákat egyaránt felvonultató anyagot. A hódmezővásárhelyi múzeum gyűjteményéből származó alkotásokat a Magyar Nemzeti Galériából, a szegedi Móra Ferenc Múzeumból, a szentesi Koszta József Múzeumból, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumból és magángyűjtőktől érkező művek egészítik ki.



A tárlat első felében a látogatók megismerhetik az alföldi festészet 19. század második felében kezdődő kibontakozását, a 20. század elején összeálló hódmezővásárhelyi művészcsoport prominens képviselőit - Tornyai Jánost, Rudnay Gyulát, Endre Bélát, Pásztor Jánost -, a két világháború közötti vásárhelyi művészeti életet és a mártélyi művésztelep kialakulását. A művészek életművének fontos alkotásai mellett a tárlaton szerepelnek ritkábban látható képek is.



A tárlat alkalmából visszatér Vásárhelyre Iványi Grünwald Béla Isten kardja című képének első változata. A festőművész 1890-ben Kallós Ede szobrászművész invitálására látogatott a városba, és itt festette meg a művet. Ekkor készült egy fénykép is, amelyen Iványi Grünwald Béla Tornyai János és Plohn József társaságában teátrálisan a fején babérkoszorúval pózoló Kallós Edére mutat.



A kiállítás második fele a Vásárhelyi Őszi Tárlathoz kapcsolódva ad áttekintést a város művészeti életéről a 20. század második feléről. Az 1954-es első Vásárhelyi Őszi Tárlat eredeti koncepciója szerint meghívásos kiállítás volt, amely bemutatkozási lehetőséget kívánt biztosítani a Vásárhelyen élő, a Vásárhelyről elszármazott vagy a városban, illetve Mártélyon rendszeresen alkotó művészeknek. Az évek során azonban a Vásárhelyen letelepedett művészek, mint Németh József vagy Szalay Ferenc baráti kapcsolataik révén az Őszi Tárlatokhoz vonzották Budapesten élő kollégáikat és nemzedéki társaikat is.



A kiállításon láthatók a képzőművészeti seregszemlét életre hívó, majd elmúlt több mint hat évtizedét meghatározó alkotók művei. A közönség a július végéig megtekinthető tárlaton képet kaphat arról is, milyen fontos szerepet játszott Hódmezővásárhely a kortárs magyar képzőművészet mestereinek indulásában.