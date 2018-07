Frissítővízzel veszik fel a harcot a kékalga ellen - A törpeharcsák nem a cianobaktérium, hanem herpesz miatt pusztulnak

A törpeharcsák nem a cianobaktérium, hanem herpesz miatt pusztulnak

Július 19-étől ismét felfüggesztette a Csongrád Megyei Kormányhivatal a fürdési lehetőséget Mártélyon. A kékalgák, vagyis a cianobaktériumok száma ugyanis megint megnövekedett. Mint ismeretes, nem ez az első felfüggesztés. Június 27-én észlelték először a holtág szennyezettségét. A laborvizsgálat kimutatta, hogy a kékalga szaporodott el. A fürdőzők július 7-én kapták vissza a szabadvizű strandot. Tizenkét nappal később viszont ismét fürdési tilalmat kellett elrendelni.– Július 12–13-án 83 ezer 700 köbméter frissítővizet szivattyúztunk a mártélyi Holt- Tiszába. Ez a beavatkozás javította a vízminőséget – tudtuk meg Kozák Pétertől, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) igazgatójától. Július 17-én újabb vízmintát vettek a vízből. A mikroszkópos planktonvizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a cianobaktériumok sejtszáma ismét megnövekedett, aminek egészségkárosító hatása lehet. Ezért július 19-étől ismét frissítővizet szivattyúznak a Tiszából a holtágba, a jobb vízminőség eléréséért.Kozák Péter tájékoztatójából megtudtuk, a cianobaktériumok szaporodását számos tényező befolyásolhatja, többek között a víz átlátszósága, a napsugárzás, a vízhőmérséklet, a nitrogén- és foszforformák jelenléte, de még a légnyomás változása is. Az intenzívebb vízmozgás hiánya is hatással lehetett a baktériumközösség változására.Mártélyon azt láttuk, hogy a partközelben jó néhány törpeharcsatetem és elpusztult kagyló lebeg a víz felszínén.– Nincs összefüggés a kékalga és a hal-, illetve kagylópusztulás között – tudtuk meg Kulcsár Szabolcstól, a Mártélyi Horgász Egyesület elnökétől.– Az amúri kagyló tájidegen. Az állomány felszaporodott, most természetes módon szelektálódik. A törpeharcsa szintén tájidegen, és ugyancsak elszaporodott. Az előzetes vizsgálatok alapján egy herpeszvírus okozta a halpusztulást, amely más halfajra nem veszélyes. Mindkét fajnál előfordul néhány évente ilyen pusztulás, ami nem jelentős mértékű, de mi is észleltük a problémát. A tetemeket összegyűjtjük és elszállítjuk – közölte Kulcsár Szabolcs.