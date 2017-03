Csongrád megye második, harmadik vonala

Heti program



Kosárlabda, szombat, 18: Vásárhelyi Kosársuli–MEAFC, Szegedi KE–Vasas. Kézilabda, szombat, 14: FKSE-Algyő–Makói KC, 18: FTC II.–PC-Trade Szeged KKSE. Vasárnap, 16: Szigetszentmiklós–MOL- Pick Szeged U23, ContiTech FKSE- Algyő–Ózd, KSZSE–Orosháza, Balmazújváros–HLKC, 17: ContiTech Makói KC–Mezőtúr, Kondoros–Pick Szeged II. Vízilabda, szombat, 11: HVSC–Eszterházy Károly FSC.

Férfi kosárlabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Nyíregyháza, Continental Aréna, 256 néző. Vezette: Bagi, Gaál, Nagy.SZABÓ 17, Kelemen 13/9, Vas 11/3, Varga 5/3, Genal 14/6. Csere: PAVLOVICS 19/3, Rostás 2, BÉRES 15/9.Utasi Gábor.– Rangadóhoz méltón, egylabdás mérkőzésen dőlt el a győzelem. Az első negyedben nem találtuk a védekezésük ellenszerét, de fel tudott állni a csapat, és vissza tudtunk jönni a meccsbe. Sajnos a vége így alakult, de dicséret illeti a csapatot.Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, 21. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 100 néző. vezette: Földi, Simon.KŐHÁZI 6, HORVÁTH ZS. 7/3, TÓTH C. 18, RADÓCZ 17, JÁHNI 6. Csere: Nagy L. 6/6, Kecskés 1, Vári 2, Sárközi 2, Mészáros 2, Zsíros, Földi.Mészárosné Kovács Andrea.– Kitűnő egyéni és csapatvédekezésünknek köszönhetően folyamatosan növeltük előnyünket. Gratulálok csapatomnak, és a lányok nevében is köszönjük az egyre nagyobb létszámban kilátogató közönségünk támogatását.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Budapest, Elek Gyula Aréna, 700 néző. Vezette Bacs, Bóna.Kiss O. – Béleczki 2, Döme 2, Herbert 1, Simon 3, Valaczkai 3, VELKY 6/4. Csere: Gera (kapus) HORVÁCKI 5, Vadkerti 1, Teimel 1, Kocsis 2/2, Raffai, Ambrus, Gazsó, Molnár. Edző: Dankó Ervin.– Sajnos ehhez a rangadóhoz nem tudtunk sem dinamikában, sem küzdő- képességben eleget nyújtani. A Fradi tömegben és magasságban jobb csapat. Az eredmény reális. Fontos meccsek várnak ránk, a csapatnak most befelé kell figyelni, nem kifelé!Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Babicz, Haskó.BALÁN – SZABÓ M. 8, FEKETE 7, Árpási 2, PATYI 1, HASZILÓ 6, Dolezsál 3. Csere: Szabó B. (kapus), Benák 2, MARÓTI 1, Csernai, Bernáth, Selmeczi, Götz, Balázs.Szabó Levente.– Pontatlanul játszottuk, erőlködtünk, mert nagyon akartuk a győzelmet. Szinte semmi nem jött össze, majd az utolsó öt percben magunkhoz vettük a kezdeményezést, és eldöntöttük a rengeteg hibával tarkított, küzdelmes mérkőzést.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Kiss, Oláh.Dobó, Nagy, Máté-Tóth (kapusok), Szepesi 6, Berta 4, Homoki, Bárány 4, Miklós 1, Mikó 3, Valovics 6, Kuti 6, Barna 1, Aracsi 3, Csáki 2, Tóth 1, Lovistyék 3.Bakó Botond.– Esélyeshez méltón nyertük a mérkőzést. A játékidőt elosztottuk, fiataljaink szépen termelték a gólokat. Hosszú sérülés után Homoki Regina újra keretben volt, lassan már pályára is léphet.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 180 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi.Aradi – Szűcs 3, Ilyés 6, Markos 1, Nagy 7, Török 5, Fazekas 4. Csere: Ádász (kapus), Balogh 1, Kandó, Földesi 1, Becsei, Klemm, Blaskovics, Horváth 2, Szabó.Bartók Csaba.– A Fradi majdnem minden mérkőzésén 40 környékén lő, tudtuk, hogy ha 25 gólon tartjuk az ellenfelet, akkor van esélyünk a győzelemre. Valamennyire le tudtuk őket lassítani, de a mi lövőteljesítményünk elmaradt a várakozástól. Voltak jó periódusaink, de sok hibát vétettünk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Budapest 47 néző. Vezette: Kavalecz I., Kavalecz K.Kothencz – Kónya 2, Csoknyai 1, VELKY 8 (3), Dobó, KOZMA 4, LUKÁCS 5. Csere: Fodor, Tószegi 4, Forgó, Papp, Szeder, Nagy, Kruchió.Gaál Adrienn.– Két ellentétes félidőt játszottunk, így megint nem szereztünk pontot.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Horváth, Simó.FARKAS – SZILÁ- GYI 1, Papp, KOVÁCS 3, ENDREI 9, ZÖLDY 2, SZŐNYI 3. Csere: Avramov, Szél (kapusok), Veréb, FEKETE 5, Harcsás, Hegyi, Zsiga 1.Gera Norbert.– Aki nem látta a meccset, azt mondhatja, előre borítékolható döntetlen lett a megyei rangadón. Pedig mindkét csapat sokat robotolt a győzelemért. Igazságos a döntetlen.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Kiss, Papp.Ocsenás – Nagy N., DRAXLER D., DRAXLER O., Kozserán B., RÓZSA V., JÁMBOR F. Csere: Kozserán K., Cseh (kapusok), Molnár.Nagy János Miklós.– Gratulálok a csapatnak, fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Sérülten, betegen, egy mezőnycserével játszották végig a meccset.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 17. forduló. Budapest, 30 néző. Vezette: Füzesi, Birri.UJHÁZI (5 védés) – Hajdú 3, Werner 1, Gundl 2, Nádasdi G. 1, VÍGH, Berkó. Csere: Vékony 1, Könyves, Katona, Papp, Pölös, Szabó.Bertók Gyula.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 11. forduló. Debrecen, 50 néző. Vezette: Madarasi, Sándor.BOGNÁR (9 védés) – Hajdú, Nádasdi Z. 1, Nádasdi G. 1, VÍGH, Benkő, Szabó. Csere: WERNER 4, Gundl 1, Könyves, Papp, Pölös, Berkó.Bertók Gyula.– A filozófiában talán fontosabb a helyes kérdés, mint a válasz. A mi kérdésünk most: miért nem lőjük be a helyzeteinket? A válaszom jelenleg szókratészi: tudom, hogy semmit se tudok.Férfi asztalitenisz NB I, Keleti csoport, 18. forduló (előrehozott mérkőzés), Szécsény.Frank, Gazdag, Lukács, a Frank, Lukács és a Sipos, Gazdag páros.– A bajnokaspiráns otthonában 3–1-re még vezettünk, de ezzel el is lőttük az összes puskaporunkat.Férfi asztalitenisz NB I, Keleti csoport, 13. forduló, Szeged.Lukács 3, Gazdag 2, Sipos 2, Frank és a Lukács, Frank páros.– A négy és fél órás összecsapáson rászolgáltunk a bravúrpontra.Férfi asztalitenisz NB II, Keleti csoport, Szeged.A szegedi győztesek: Bohács 4, Márki 4, Nagy 3, Ferencz 2, a Bohács, Ferencz és a Márki, Nagy páros