Gyermeteg hibákból kapott gólokat a Makó

További eredmények: Honvéd II.–Iváncsa 1–1, Pécs–Dunaújváros 0–0, Szekszárd–Kozármisleny 1–0, Taksony–Kecskemét 2–0, Dabas– Paks II. 3–2.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 16. forduló. Makó, 200 néző.Antal Péter – közepesen (Zahorecz, Vrbovszki).Weszelovszky 6 – Grecsó 5, Lászik 6, Magyar Gy. 6, Tamaskó 5 – Busa 6, Varga R. 5 (Szilágyi –, 75.), Babolek 6, Zsoldos 6, Podonyi 5,5 (Szél 5,5, a szünetben) – Gémes 5,5 (Juhász J. –, 71.).Magyar György.Alekszics – Manga M., Farkas M., Tóth G., Pászka – Oláh G. (Povázsai, (89.), Coroian – Erdei (Molnár J. 77.), Germán, Cigan (Zabari, 87.) – Máté.Joao Janeiro.Busa (11-esből, 78.), ill. Tóth G. (13.), Máté (56.).Tamaskó (36.), Babolek (74.), Szilágyi (94.), ill. Pászka (30.), Manga (71.), Germán (73.), Oláh G. (85.).Korán, még az első negyedórában vezetéshez jutott a Szeged-GA: a 13. percben a bal oldalról Pászka adta be a labdát szabadrúgásból, Germán megcsúsztatta, a hosszún pedig érkezett Tóth Gábor, és berobbanva lőtte a labdát a hálóba. A Makó eljutott kapufáig is, a második félidő elején ugyanis a csereként beállt Széll 11 méterről lőtt, a labda az oldalsó kapufáról Alekszics kezébe pattant.Az egyenlítés helyett jött a második vendéggól: az 56. percben Tamaskó elcsúszott ívelés közben, a labda gyorsan visszakerült Mátéhoz, aki egyedül vitte Weszelovszkyra, és jobbal a jobb alsóba lőtt. Nem volt folyamatos játék, inkább a küzdelem dominált az egész mérkőzésen, amelyen a Makónak is voltak lehetőségei, de azok kimaradtak, illetve a Szeged-GA-védők jó helyen voltak.A meccs hajrájában szépített a Makó, amikor Babolek rúgott össze egy védővel, a láb koppant, a bíró pedig 11-est ítélt, amelyet Busa Bence értékesített. A Makó ezek után mindent megtett az egyenlítésért, de a Szeged-GA jól őrizte az előnyét.– Nem érdemeltünk vereséget, de hoztuk a szokásos gyermeteg hibákat, és megint csak gólt rúgattunk az ellenfelünkkel, míg nekünk nem sikerült gólt szereznünk. Küzdött, hajtott mindenki.– A meccs eleje nem jól alakult, hiszen keményebb volt az ellenfél. A későbbiekben felnőttünk a feladathoz, megszereztük a vezetést, és kihagytunk három tiszta gólhelyzetet is. A szünet utáni időszakot jobban kezdtük, és megrúgtuk a második gólunkat, sőt, le is zárhattuk volna a meccset, ha még egyszer betalálunk, de nem így történt. Megkaptuk a 11-es gólt, de nem éreztem, hogy a csapatomat bármi megriasztotta volna. Boldog vagyok, mert nyertünk, és a fiatalok is segítettek a győzelemben. Ez egy maraton, örülök, hogy megszereztük a három pontot.1. Szentlőrinc 16 12 0 4 28 – 11 362. Szeged-GA 16 10 3 3 31 – 11 333. SZEOL SC 16 10 2 4 25 – 11 324. Dunaújváros 16 7 5 4 16 – 10 265. Dabas 16 7 5 4 21 – 20 266. Honvéd II. 16 7 4 5 19 – 18 257. Taksony 16 7 3 6 19 – 18 248. Kozármisleny 16 5 6 5 17 – 12 219. Iváncsa 16 5 4 7 21 – 22 1910. Pécs 16 4 7 5 14 – 18 1911. Szekszárd 16 5 2 9 8 – 18 1712. Rákosmente 16 4 5 7 17 – 22 1713. Kecskemét 16 3 8 5 21 – 23 1714. Makó 16 4 3 9 16 – 28 1515. HFC 16 3 5 8 11 – 25 1416. Paks II. 16 2 4 10 11 – 28 10