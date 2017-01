Csak vezetékesről hívható a nyugdíjfolyósító száma

– Nem kaptam meg az Erzsébet-utalványt, amit tavaly év végén küldtek szét a nyugdíjasoknak – mondta a Ferencszálláson lakó Szeles Juhász Imréné . Az asszony húsz éve nyugdíjas, az ellátását a takarékszövetkezeten keresztül utalják a bankszámlájára. Mivel az ismerősei, szomszédjai már el is költötték az ünnepekre kapott plusz tízezer forintot, keresni kezdte a pénzét. Előbb a takarékszövetkezetben, majd a postán érdeklődött, de ott közölték, náluk nem maradt ilyen küldemény. Egy telefonszámot adtak, amit olvasónk még a hivatalból felhívott a mobiljáról, de a szám csak vezetékesről tárcsázható. Mivel ilyen telefonja otthon sincs, jobb ötlet híján Csörög rovatunk telefonját tárcsázta. Megírtuk, az Erzsébet-utalványokkal kapcsolatban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a 06-80/204-884-es számon lehet elérni. Ez valóban csak vezetékesről hívható. Megpróbáltuk hagyományos telefonról, de lekapcsolt azzal, hogy minden ügyintéző foglalt, próbáljuk később. A kormányzati ügyfélvonalon 13 perc alatt jutottunk el mobiltelefonról egy élő hangig.Panaszosunk kérdésére az ügyintéző azt a tájékoztatást adta, hogy írjon levelet a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság, Budapest 1820 címre az adataival, és kiküldik. A határidejük február vége. Olvasónk tegnap megírta a levelét és fel is adta.A híradások szerint valóban feladta a kormány Ausztráliába és még 70 országba több mint 32 ezer kint élő nyugdíjas Erzsébet-utalványát, ami légi postával összesen 52 millió forintba került. Listaáron, megnéztük, egy értékküldemény 2360 forintért jut el a földteke másik felére.– Nem kaptam még semmit, és ha kapnék is, nem nagyon tudnék vele mit kezdeni – reagált érdeklődésünkre az ausztráliai Brisbane-ben élő szegedi Marga Mária . A lányáék viszont az idén hazalátogatnak, és ha akkor még érvényes az utalvány, nekik adja.– Nem értem, miért nem adták a nyugdíjhoz ezt az összeget, mindenkinek jobb lett volna. Az átutalás nem került volna pluszvagyonba, és mi is tudtuk volna használni. Így meg minek? Úgy néz ki, nem az a lényeg, hogy az embereknek jobb legyen, hanem hogy a politikusok verhessék a mellüket, micsoda szuper államférfiak – fogalmazott a magyar nyugdíjas. Rétvári Bence , az Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára a magyarázatot is megadta, mire használják az érintettek az utalványt. Jöjjenek haza, és akkor felhasználhatják – szólt a javaslata.