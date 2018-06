Csúcson az Eurojackpot - 28,6 milliárd forint a tét ma este

Csúcsnyereményért fohászkodhat, aki most játszik Eurojackpotot. Fotó: Török János

Folytatódik a hazai játékosok szerencseszériája: a 22. játékhéten megnyert, 1,6 milliárd forintot érő ötös lottó után előző hétvégén az Eurojackpoton nyert egy honfitársunk közel 1,5 milliárd forintot. Mindezt úgy, hogy az 5+2 kihúzott számból csak 5+1-et talált el.A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a magyarországi lottójátékok modern kori történetében soha nem nyert senki ekkora összeget úgy, hogy még telitalálatosa sem volt. A szerencséhez az is hozzájárult, hogy az Eurojackpot heti főnyereménye a múlt héten elérte a 90 millió eurót, azaz a több mint 28 milliárd forintot, amely nemcsak az Eurojackpot, de a hazai lottójátékok tekintetében is az elérhető legnagyobb főnyereménynek számít.Közel másfél éve, 2017 februárjában viszont az 5+2-es telitalálatot is sikerült egy magyar játékosnak eltalálnia, amikor is a modern kori magyar lottótörténelemben elért legnagyobb főnyeremény, bruttó 22,5 millió euró, azaz 5,9 milliárd forint talált gazdára. A Szerencsejáték Zrt. legutóbbi felméréseiből kiderült, milliárdos nyeremény esetén a hazai válaszadók több mint fele leginkább álmai ingatlanára költene. Tíz magyarból hat pedig biztosan felmondana a munkahelyén.