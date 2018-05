Hajnalig tart majd a buli a Hattyas soron: ma kezdődik a sportpályán a Szegedi Egyetemi Napok

– Csütörtök este nyolckor nyitjuk ki a kapukat, első nap hajnal négyig, utána ötig tart a rendezvény – mondta Lukács Levente, a Szegedi Egyetemi Napok szervezője, akivel a helyszínen, a Hattyas sori sportpályán beszélgettünk, miközben a technikusok és szakemberek a színpadtechnikán dolgoztak szerda délelőtt.A rendezvény évekkel ezelőtt rengeteg környékbelinél kiverte a biztosítékot, ezért a szervező azt ígéri, hogy idén is megerősített rendőri, polgárőri jelenléttel vigyáznak a szórakozó ifjúságra és a rendre minden sarkon. – Nem csak a rendezvény területén, hanem a szerződésünk értelmében a külső helyszíneken is eltakarít majd az ezzel megbízott cég. Vizes blokkokkal is készültünk, a hallgatókat pedig piktogramokkal figyelmeztetjük a kulturált szórakozásra – tette hozzá a szervező.Három évvel ezelőtt a volt Kossuth laktanya környékén élő egyik olvasónk úgy jellemezte ezt a három napot, mintha a Harlemben lett volna, csak nem égett a hordókban a tűz. Panaszkodó olvasónk szomszédasszonya pedig pongyolában hajkurászta hajnali kettőkor a virágoskertjében vizelő egyetemistákat. (2015. április 28.: Hajnali kettőkor hajkurászta a virágoskertbe vizelő egyetemistákat)A történtek után a szervezők intézkedtek, már tavaly is takarítócéget szerződtettek, és mobil vécét raktak az utcára, mint a szervező mondta, sokat tettek a Hattyas sor környékén élők nyugalmáért.Idén is szórólapon tájékoztatták a rendezvényről a környéken lakókat, akik közül a Bem, Pálfy, Kisfaludy, Oltványi, Gőz, Borbás, Dobó, Szabad Sajtó, Nyíl, Váradi, Földmíves utca, Hattyas és Topolya sor lakói lakcímkártyájuk és személyigazolványuk felmutatásával ingyen látogathatják a rendezvényt.– Fiatalok, hadd szórakozzanak. Néhány éve volt, hogy az ablakpárkányon nyomták el a csikket, vagy otthagyták a szemetet, de ez lényegtelen, nem panaszként mondom. Néhány éve sokkal több probléma volt. A belvárosból és a szabadtériről is idehallatszik a zaj, nem csak a Hattyas sorról. A csendrendelettel sem értek egyet – fogalmazta meg véleményét a rendezvénnyel kapcsolatban a közeli Nyíl utca egyik lakója, Németh István.Nem ennyire megértő a buli helyszínével szemben lévő Kálmán panzió üzemeltetője. Holló János elmondta, hozzájuk pihenni jönnek a vendégek, a hétvégéjük pedig telt házas. – Az ablakkeret majd kiesik hajnal ötig, olyan hangos a zene. Nem a szórakozás, hanem a hangos zene zavar. Hétvégére már úgy néz ki hajnalban a környék, amikor viszem a kutyámat sétálni, mint egy gettó. Igaz, utána eltakarítják, de akkor is iszonyatos – méltatlankodott a közismert szegedi vendéglátós.