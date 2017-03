Vasárnapra virradóra fordulnak meg a táblák

Amikor az önkormányzati út mellől eltűnik egy 30-as vagy 40-es sebességkorlátozó tábla, szinte teljesen biztos, hogy valakinek a születésnapi buliján bukkan fel újra – mondta Radó Tibor , Pitvaros polgármestere.Tényleg jó buli ilyen táblával köszönteni az ünnepeltet, de műanyagból néhány ezer forintért lehet már venni, annak is ugyanúgy örül a megajándékozott. Sőt, fémből is lehet kapni, igaz, az drágább.Derekegyházon az önkormányzati utak mentén nincs gond a táblákkal. A településen átvezető úton azonban előfordul, hogy kiütik a forgalomlassító szigetek tábláit.– Főleg a nagyjárművekkel van a gond, ha nem lassítanak, nem tudják kikerülni, és kiütik a táblát – tudtuk meg Szabó István polgármestertől.Nagymágocson vasárnapra virradóra van gond a közlekedési táblákkal. El nem viszik, csak megfordítják. – Van egy útvonal, ahol a diszkóból hazamennek a fiatalok. Többször előfordult, hogy megfordították a táblákat. Valószínűleg jó heccnek tartották, pedig nem az – ezt már Szebellédi Endre nagymágocsi polgármester mondta.Az önkormányzat munkatársai ezeket az útvonalakat hétfőn bejárják, és ahol kell, helyreállítják a táblákat.A külterületeken, az állami utak mentén lévő táblák is sokszor válnak célponttá. Kizárt, hogy egy magas jármű hajtott a nagymágocsi út mentén lévő, egyébként Árpádhalomhoz tartozó részen például a buszmegállót jelző táblának. Azt sem hisszük, hogy a tavaszi nap melegétől olvadt volna meg. Valószínűleg egy „erős ember" gyakorolt rajta. Máskor ugyanezen az útvonalon annak voltunk szemtanúi, amint egy kombájn nyitott szervizajtaja sorra nekicsapódik a tábláknak. A vezető vagy nem vette ezt észre, vagy nem is akarta.– Sokféle kárt okoznak a közlekedők az utak mentén – mondta Velkei Lilla , a Magyar Közút Nzrt. kommunikációs osztályvezetője. Kiemelte, a szándékos károkozások elsődleges célpontjai a KRESZ-táblák, amiket megrongálnak vagy ellopnak. A hidak pedig szinte vonzzák a falfirkálókat. Az útszélességjelző oszlopok is gyakran tönkremennek. Figyelmetlenségből ütik ki őket, olykor pedig szándékosan.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ha kárt észlel, feljelentést tesz. Ha tetten érik a rongálót, akkor pedig rendőrt hívnak. Tavaly 97 esetből 33-szor sikerült elérniük, hogy az okozók kifizessék a kárt, összesen 9,6 millió forint értékben.