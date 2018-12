Lesz végre kilincs az ajtón és meleg víz a konyhában - Ezermestert is találtak Csilláék

Feri egy vadonatúj tabletet kapott, de a család többi tagja sem maradt ajándékok nélkül.

Fotó: Karnok Csaba

– Összefogtak értünk a szentmihályiak, egy innen származó hölgy kezdeményezésével – mesélte Bernáth Csilla, a három gyermekét egyedül nevelő édesanya Nagyné Gizus nem felejtette el gyökereit, volt szomszédasszonyával, barátokkal, rokonaival a mai napig tartja a kapcsolatot. – Amikor elolvastam a Délmagyarországban a cikket, egyből éreztem, segítenem kell – magyarázta, ezért meglátogatta a családot, megkérdezte, mire van szükségük. Angyalnak ruhákat, órát és karkötőt vitt.– Kaptam tőle 5 ezer forintot, amit a szalagavatós ruhámra fordítunk majd, amelynek bérlése 38 ezer forint, ám ez is óriási segítség – mesélte a 17 éves lány. A fiúknak zoknikat és tusfürdőt vitt. Csillának pedig majd segít levágni a kakasokat, amivel egyedül nem boldogul.A szentmihályi származású hölgy nem értette, miért nem fognak össze az itt élők, kezdeményezésére többen is segítséget ajánlottak fel. Az anyuka kérése is teljesült: jelentkezett egy szakember, aki több ház körüli munkát is elvállalt. – Angyal kívánsága is valóra válik, lesz végre kilincs a bejárati ajtón. A kilincset és a zárat mi fizetjük, ám jelentkezett egy úriember, aki felszereli – mesélte örömmel Csilla. Hozzátette, cikkünk segítségével végre sikerült egy megbízható ezermestert találniuk, aki a vízvezeték-szereléshez is ért, így a konyhában is lehet majd meleg vízzel mosogatni.– Tesó, el sem hiszed, mekkora kincsed van – mondta az idősebb fiú, András, amikor Ferinek átnyújtottuk egy olvasónk ajándékát: vadonatúj tabletet billentyűzettel. Feri egyből be is üzemelte. Csilláéknak 185 ezer forintot gyűjtöttek össze olvasóink, aminek egy részét a lakás rendbe hozásához szükséges dolgokra – kilincsre, csapra – fogják költeni. Ferinek téli cipőre van szüksége, az édesanyának pedig egy új szemüvegre. Csilla miközben kezébe vette a borítékot, nagyot sóhajtva azt mondta: végre egy karácsony, amikor nem kell azon gondolkodnunk, hogy marad-e pénz a szilveszteri virslire.