Mária családja nem töltheti együtt a karácsonyt - A zombori édesanyának reményt adnak olvasóink felajánlásai

– Nem akartam a gondjaimmal a nyilvánosság elé állni, de a gyerekeimért mindent megteszek. Most sincs más vágyam, mint hogy újra együtt lehessünk – mondta a kiszombori Lehoczki Mária . A 31 esztendős asszony édesanyja faluszéli, meglehetősen lepusztult, fürdőszoba nélküli vályogházában lakik spártai körülmények között. Nemrégiben született ötödik gyermeke, egy kislány. Amira azonban a vártnál korábban érkezett, és súlya még mindig nem érte el a 2 és fél kilót, ezért biztos, hogy még karácsonykor is kórházban lesz – vele együtt az édesanyja is.De nem csak ez az akadálya annak, hogy együtt töltse az ünnepet a gyerekekkel, akiket egyedül nevel: a nagyobbakat éppen legutóbbi, róluk szóló cikkünk megjelenésekor ideiglenesen, egy hónapra kiemelték otthonukból, és gondozásba vették. – Épp tegnap látogattam meg őket. Azt mondtam nekik, mindent helyrehozunk, és hamarosan újra együtt leszünk – árulta el.Mária a kényszerű kórházi tartózkodás miatt a róluk megjelent cikk visszhangjáról csak a Facebookon keresztül értesült. A hozzászólóktól kapott hideget-meleget – volt, akinek válaszolt is. Most abban bízik, hogy az olvasóink által összegyűjtött 165 ezer forint lesz az alap ahhoz, hogy egyenesbe jöjjön a család élete, megfelelő körülményeket tudjon teremteni ahhoz, hogy a gyerekek hazajöhessenek. Az összeget akkor fogjuk átadni neki, ha elhagyhatta a kórházat. Persze nemcsak pénzt kaptak a jó szándékú emberek jóvoltából: bútorokat, játékokat, ruhákat, meg pelenkákat és cumisüveget, cumit, sőt finom mézet is. – Nem olyan lesz a karácsonyom, mint amilyet terveztem, de legalább reményt kaptam, hogy jobbra fordulnak a dolgok, és ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek – mondta meghatottan.