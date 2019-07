A lízingcégek felkészültek a nagycsaládos autóvásárlók várható rohamára

A lízingszövetség közleményében kifejti: a kedvezmény elősegítheti, hogy csökkenjen a teljes magyarországi autópark 14 évet meghaladó átlagéletkora. Fontos, hogy az állami támogatás önerőként beszámítható az új autó árába. Ugyanakkor a lízingszövetség felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknél az ügyleteknél is hitelképesnek kell lenniük a vásárlóknak.



A szövetség adatai szerint Magyarországon évente a háztartások mintegy 2 százaléka vásárol új gépjárművet, és 175 ezer nagycsaládos háztartás van Magyarországon, amely jogosult a támogatás igénybevételére.



A lízingszövetség arra számít, hogy a támogatás nagy összege miatt a nagycsaládosok körében jelentősen megnő az autóvásárlási kedv, elképzelhető, hogy a több mint 3 évig elérhető támogatási program ideje alatt 10 százalékuk dönt az új autó vásárlása mellett - emelte ki Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.



Jelezte: ebben az esetben csaknem 18 ezer autóról lehet beszélni, amelyeknek akár 35-40 százaléka is lízingkonstrukció keretében kerülhet a gazdájához. Ez egyben jelentős mértékben hozzájárul a hazai gépjárműpark fiatalításához, a károsanyag- kibocsátás csökkentéséhez is - tette hozzá.



A szervezet főtitkára kiemelte: az állami támogatás vissza nem térítendő, és a személygépkocsi-vásárlásnál elvileg önerőként is felhasználható, a teljes vételár kiegyenlítését kedvező zárt végű pénzügyi lízingkonstrukciókkal finanszírozhatják az érintettek.



Fontos azonban, hogy a hétüléses új autó vásárlását tervező nagycsaládosoknak teljesíteniük kell a jogszabályok és a lízingcégek által előírt hitelképességi feltételeket, így például a minimális saját erőre és a jövedelemarányos hiteltörlesztési mutatóra vonatkozó előírásokat is - emelte ki a szakember.



A lízingszerződést csak a támogatásra jogosultságot megállapító határozat véglegessé válása után lehet megkötni, de érdemes már a kérelem benyújtása előtt tájékozódni a programnak megfelelő modellekről, ezek áráról, ha lízingfinanszírozást szeretnénk igénybe venni - közölte.



A törlesztőrészlet mellett figyelembe kell venni a gépjármű fenntartási költségeit, így a casco biztosítás díját is a háztartás teherbíró képességének megállapításakor - javasolta.



A támogatást a Magyar Államkincstár az adott autókereskedőnek fizeti ki, a nagycsaládosoknak azt nem kell megelőlegezniük - ismertette Tóth Zoltán.